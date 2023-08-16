Благотворительные фонды Сороса прекратят финансирование программ в Евросоюзе

Для Сороса, родившегося в Венгрии и получившего образование в Великобритании, Европа изначально была центром его филантропической деятельности. Он потратил большую часть жизни и состояния на реабилитацию и возвращение в цивилизацию европейских стран бывшего соцлагеря.

Сложно найти в Европе авторитарного правителя, который после 20 лет у власти не обвинял бы Сороса в финансировании врагов и не травил бы его фонды.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев называл Сороса реальным главой Армении. Российский руководитель Владимир Путин говорил, что «Сорос вмешивается везде» и пытается обвалить евро. В России фонд «Открытое общество» внесен в черный список нежелательных организаций.

Турецкий правитель Реджеп Эрдоган обвинял Сороса в финансировании протестов оппозиции против вырубки городского парка, а заодно и в «разделении народов и разрушении государств».

А на исторической родине Сороса в Венгрии премьер Виктор Орбан так закрутил гайки, что европейскую штаб-квартиру «Открытого общества» в 2018 году перенесли из Будапешта в Берлин.

С 1984 года Сорос раздал более 32 миллиардов долларов.

Он выделил 100 миллионов на поддержку дошкольного образования в 15 посткоммунистических странах, 200 миллионов долларов - на поддержку ученых и научных исследований в бывшем СССР.

Его организация помогает бедным, униженным и оскорбленным не только в Европе, но и по всему миру. Чернокожим в современной Америке и в Южной Африке времен апартеида, мусульманам в США и Европе после 11 сентября, этническим меньшинствам в Мьянме и Венгрии, оппозиционерам в Китае, Индонезии, России и других странах.

После реструктуризации фонды Сороса собираются отойти от национальных проектов и сосредоточиться на проблемах, не знающих границ. Среди них до сих пор Соросу помимо демократии ближе всего были доступность высшего образования, независимые СМИ, паллиативная помощь, предотвращение и лечение наркозависимости, ВИЧ и туберкулеза, климатическое неравенство и верховенство закона.

Гранты на эти проекты в будущем получит в том числе и Европа, заверил сын Сороса.