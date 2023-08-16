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Евгений Осиновский уходит с поста председателя Таллиннского горсобрания

rus.postimees.ee
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Евгений Осиновский.
Евгений Осиновский. Фото: Remo Tõnismäe

Евгений Осиновский (Cоциал-демократическая партия) покидает пост председателя Таллиннского горсобрания, так как решил сосредоточиться на работе в Рийгикогу.

«План работы нового правительства очень амбициозен практически по всем направлениям, будь то экология, региональная политика, права человека или образование. От правящей партии потребуется большая глубокая работа, чтобы обеспечить высокое качество законодательства в условиях ускоренного процесса.

Таким образом, я принял решение передать бразды правления Таллиннского горсобрания, чтобы сосредоточиться на своей работе в Рийгикогу и продолжать управлять Таллинном в другой роли», - пишет Осиновский в Facebook.

Осиновский был председателем Таллиннского горсобрания с 2021 года. В марте 2023 года Осиновский был вновь избран в Рийгикогу и стал председателем фракции социал-демократов.

По словам Осиновского, имя нового председателя горсобрания станет известно уже завтра, 17 августа. 

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