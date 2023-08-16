Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 16 августа: почему граждан РФ хотят лишить избирательного права, автовладельцы против политиков — кто победит, Певческий пикник в Нарве и как сделать «солнышко» на качелях
Сегодня в выпуске:
- Права голоса на выборах в местные самоуправления могут лишить проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси. Почему правительство считает их угрозой безопасности, и как это может сказаться на политической жизни внутри Эстонии - выяснял наш корреспондент
- Коротко по стране: на южной границе с Россией задержали пятерых кубинских нелегалов; когда можно будет посетить башню Длинный Герман и кто станет новым художественным руководителем русского театра Эстонии
- Грядущий автоналог не даёт покоя владельцам машин. Количество подписей против автоналога уже превысило 50 тысяч, а спрос на утилизацию автомобилей ощутимо вырос. Подробности в нашем сюжете
- Уникальный Певческий пикник состоится 20 августа в Нарве в честь годовщины восстановления независимости Эстонии. Где он состоится и чего ожидать жителям и гостям города - в материале нашего специального корреспондента
- Мировые новости: власти Гавайев публикуют имена жертв пожара, Польшу накроет сильная жара и подробности турнира по поеданию арбузов среди капибар в Японии
- 26-го августа в Таллинне пройдут соревнования по кийкингу. Что это такое, кто примет участие в соревнованиях и какими физическими навыками надо обладать участникам, выясняла наша съёмочная группа
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 16 августа.