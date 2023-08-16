«Новости в 7» за 16 августа: почему граждан РФ хотят лишить избирательного права, автовладельцы против политиков — кто победит, Певческий пикник в Нарве и как сделать «солнышко» на качелях

Сегодня в выпуске:

- Права голоса на выборах в местные самоуправления могут лишить проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси. Почему правительство считает их угрозой безопасности, и как это может сказаться на политической жизни внутри Эстонии - выяснял наш корреспондент

- Коротко по стране: на южной границе с Россией задержали пятерых кубинских нелегалов; когда можно будет посетить башню Длинный Герман и кто станет новым художественным руководителем русского театра Эстонии

- Грядущий автоналог не даёт покоя владельцам машин. Количество подписей против автоналога уже превысило 50 тысяч, а спрос на утилизацию автомобилей ощутимо вырос. Подробности в нашем сюжете

- Уникальный Певческий пикник состоится 20 августа в Нарве в честь годовщины восстановления независимости Эстонии. Где он состоится и чего ожидать жителям и гостям города - в материале нашего специального корреспондента

- Мировые новости: власти Гавайев публикуют имена жертв пожара, Польшу накроет сильная жара и подробности турнира по поеданию арбузов среди капибар в Японии

- 26-го августа в Таллинне пройдут соревнования по кийкингу. Что это такое, кто примет участие в соревнованиях и какими физическими навыками надо обладать участникам, выясняла наша съёмочная группа