Выставки, ярмарка и много танцев: в Таллинне пройдет фестиваль музыки, искусства и моды

26 августа на концертной площадке Paavli Kultuurivabrik пройдет фестиваль Art of Mosh, призванный объединить разнородные формы творческого самовыражения - музыку, искусство и моду.
На фестивале выступят такие музыканты, как Gameboy Tetris, Kitty Florentine, Superkomfort, Rap&Vogue, YE, Siemens Nokia, Gok2, Model Citizen, Triptofan, Glenwashere и The Lunacy of Flowers. Танцевальный ритм фестиваля обеспечат диджейские сеты Fake Versace, CT Venom, Diana Advocat, Cheef Kweef, Bianca, а также дневные сеты Faunidauni и резидентов Social Dance Club.
«Наш фестиваль объединяет самые разные отрасли искусства. Мы не ограничиваемся рамками - на наших сценах выступают как тяжелые рок-группы и поп-исполнители, так и рэперы и экспериментальные электронные проекты, - утверждает главный организатор Art of Mosh Полина Якъян. - Мне кажется, что современный человек не должен навешивать на себя ярлыки субкультур, как это было раньше. Субкультура как понятие осталось в прошлом. Сейчас у нас есть возможность совмещать разные компании, которые могут познакомиться между собой, услышать или увидеть новое, а не останавливаться на одном музыкальном жанре или модном тренде».
Уникальность фестиваля, по словам Полины, заключается в том, что на одной музыкальной площадке рука об руку могут выступить как широко известные исполнители, так и начинающие группы: «Мы даем отличную возможность для молодых начинающих музыкальных коллективов. Нас не так сильно беспокоит их количество прослушиваний онлайн, ведь для нас важен именно перформанс артиста вживую. Некоторые из выступавших на наших мероприятиях даже не имели ни одной записи, но поверьте, они просто взрывали залы своей харизмой и энергией».
Фестиваль Art of Mosh также обещает стать визуальным развлечением: здесь будет представлена художественная-и фотовыставка работ местных деятелей искусства: художников Даниила Логового, Алексея Гордина, Виктории Чулок, Валерии Шемякиной, Айлин Будылиной, Südamest (Максим Назаров) и aphyxia, а также фотографов ZOLOTO (Кристина Куземко), Ксении Квитко, Ксусы Козы, Ханны-Лийзы Юриее, Захара Бороухина и Андрея Пустовалова. Граффити-перформанс местного художника Даниила Логового также позволит посетителям фестиваля получить увлекательный опыт наблюдения за созданием произведения искусства на стене Paavli Kultuurivabrik.
Полина вспоминает, что для многих музыкальных проектов Art of Mosh стал первой возможностью выступить с концертом. Одним художникам и фотографам фестиваль дал возможность показать на выставке свои картины и фотографии, другим - провести мастер-класс или заявить о модном бренде. Приверженность фестиваля местному творчеству распространяется и на мир моды: на Art of Mosh будет открыта ярмарка таких местных брендов, как Südamest (дизайнерская одежда), Eternal Pluss (местный бренд уличной одежды), Gohara (хенд-мейд украшения), Newering (хенд-мейд одежда из переработанных материалов), Uusi Time (сумки ручной работы из натуральных материалов) и Vash Art (одежда с ручной росписью).
Ценность фестиваля не ограничивается музыкальным и творческим разнообразием. «Важно упомянуть, что наш фестиваль - это место, где эстоноговорящая и русскоговорящая молодежь занимается творческой деятельностью рука об руку. У нас выступают как эстоноязычные музыкальные группы, так и русскоязычные. Приятно осознавать, что наш фестиваль объединил и продолжает объединять людей вместе», - говорит Полина.