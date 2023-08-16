Выставки, ярмарка и много танцев: в Таллинне пройдет фестиваль музыки, искусства и моды

На фестивале выступят такие музыканты, как Gameboy Tetris, Kitty Florentine, Superkomfort, Rap&Vogue, YE, Siemens Nokia, Gok2, Model Citizen, Triptofan, Glenwashere и The Lunacy of Flowers. Танцевальный ритм фестиваля обеспечат диджейские сеты Fake Versace, CT Venom, Diana Advocat, Cheef Kweef, Bianca, а также дневные сеты Faunidauni и резидентов Social Dance Club.

«Наш фестиваль объединяет самые разные отрасли искусства. Мы не ограничиваемся рамками - на наших сценах выступают как тяжелые рок-группы и поп-исполнители, так и рэперы и экспериментальные электронные проекты, - утверждает главный организатор Art of Mosh Полина Якъян. - Мне кажется, что современный человек не должен навешивать на себя ярлыки субкультур, как это было раньше. Субкультура как понятие осталось в прошлом. Сейчас у нас есть возможность совмещать разные компании, которые могут познакомиться между собой, услышать или увидеть новое, а не останавливаться на одном музыкальном жанре или модном тренде».