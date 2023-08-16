Среда в Латвии стала самым жарким днем за последние несколько лет

В среду днем столбик термометра на Баусской наблюдательной станции поднялся до +34,4 градуса, что является самой высокой температурой воздуха, зафиксированной на наблюдательных станциях за последние годы.
Прошлогодний рекорд тепла был +33,7 градуса 19 августа в Павилосте, в 2021 году максимальная температура воздуха также составила +33,7 градуса, и она была зафиксирована 21 июня в Даугавгриве и Павилосте, 13 июля в Лиепае и 16 июля в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В последний раз отметка +34 градуса была превышена 30 июля 2018 года в Бауске, когда столбик термометра достиг +34,2 градуса.
Самая высокая температура воздуха за последнее десятилетие - это +37,8 градуса, зарегистрированные 4 августа 2014 года в Вентспилсском порту, и это также абсолютный рекорд жары в Латвии.