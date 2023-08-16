Среда в Латвии стала самым жарким днем за последние несколько лет

Прошлогодний рекорд тепла был +33,7 градуса 19 августа в Павилосте, в 2021 году максимальная температура воздуха также составила +33,7 градуса, и она была зафиксирована 21 июня в Даугавгриве и Павилосте, 13 июля в Лиепае и 16 июля в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.