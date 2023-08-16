В Ласнамяэ услуги дневного центра для детей будет предоставлять единое учреждение

Ласнамяэский социальный центр осуществлял свою деятельность с 1996 года с целью предложить жителям района, например, людям с недостатками здоровья, семьям с детьми, пожилым людям и другим нуждающимся в помощи социальные услуги для того, чтобы помочь им справляться с повседневными задачами. В числе прочих услуг центр на протяжении этих лет оказывал также услугу дневного центра для детей. Услуга адресована детям возраста учеников основной школы, живущим в Ласнамяэ, которые испытывают трудности, связанные с обучением или поведением, либо у них есть проблемы с выполнением школьной обязанности. Для детей в центре создаются подходящие условия для обучения и поддержка в учебной работе, обеспечивается питание, а при необходимости также оказывается психологическая помощь.