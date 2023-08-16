В Ласнамяэ услуги дневного центра для детей будет предоставлять единое учреждение

Таллиннская горуправа направила в горсобрание проект постановления, согласно которому два подведомственных учреждения района Ласнамяэ - детский центр и социальный центр - будут объединены.
По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, объединение двух учреждений позволит оказывать адресованные детям услуги, которые прежде дублировались, в одном учреждении - Ласнамяэском социальном центре.
«Таким образом мы намерены модернизировать социальные услуги и повысить их качество. Нашей целью является оказание услуги на более высоком уровне, основываясь на потребностях детей, чтобы помочь и поддержать их развитие, что позволит им в будущем самостоятельно справляться с повседневными задачами, - пояснила Юрченко. - В объединенном учреждении будут собраны силы специалистов, обладающих высокой компетенцией, которые смогут оказать помощь прежде всего детям и молодежи при наличии проблем с обучением или при проблемном поведении».
Начиная с первого сентября Ласнамяэский детский центр будет объединен с Ласнамяэским социальным центром, в социальном центре появится структурная единица детского дневного центра по адресу ул. Юмера, 46. На данный момент в Ласнамяэском детском центре услуги не оказываются, также у учреждения отсутствуют действующие договоры об оказании услуг. В связи с этим ни для одного нуждающегося в помощи ребенка оказание услуги не будет прервано, а с нового учебного года, то есть с первого сентября, услуга будет оказываться Ласнамяэским социальным центром.
В социальном центре 60 мест для оказания услуги дневного центра, в случае если ребенку необходимы также дополнительные услуги, специалисты в области благополучия детей при районной управе предложат и составят направление на получение других услуг.
Ласнамяэский социальный центр осуществлял свою деятельность с 1996 года с целью предложить жителям района, например, людям с недостатками здоровья, семьям с детьми, пожилым людям и другим нуждающимся в помощи социальные услуги для того, чтобы помочь им справляться с повседневными задачами. В числе прочих услуг центр на протяжении этих лет оказывал также услугу дневного центра для детей. Услуга адресована детям возраста учеников основной школы, живущим в Ласнамяэ, которые испытывают трудности, связанные с обучением или поведением, либо у них есть проблемы с выполнением школьной обязанности. Для детей в центре создаются подходящие условия для обучения и поддержка в учебной работе, обеспечивается питание, а при необходимости также оказывается психологическая помощь.
Ласнамяэский детский центр проводил работу на трех этажах Ласнамяэской основной школы, после слияния учреждений Ласнамяэский социальный центр будет использовать один этаж, остальные два этажа останутся в распоряжении Ласнамяэской основной школы для проведения учебной работы.