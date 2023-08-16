ФОТО ⟩ В Тартумаа выпал град диаметром до трех сантиметров

Синоптик отмечает, что в Латвии, в Курземе, сегодня выпал град диаметром пять-шсть сантиметров. «Эта гроза ослабла в Рижском заливе, а новая сформировалась уже в Курземе. Мощные облака собираются и над южной Эстонией. Так что будьте осторожны! В ближайшие часы облачность продолжит развиваться. Кроме того, с моря к нам все ближе и ближе приближается холодный фронт», - предупреждает Кийтсак.