ФОТО ⟩ В Тартумаа выпал град диаметром до трех сантиметров

Этим вечером в Тартумаа выпал град размером до трех сантиметров, в настоящее время угроза града существует и в других частях Эстонии.
«Около 19:50 в Тартумаа недалеко от Войка выпал град диаметром два-три сантиметра», - сообщил сегодня вечером в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак.
По словам Кийтсака, в настоящее время грозовая туча в Тартумаа медленно движется в северо-восточном направлении.
Синоптик отмечает, что в Латвии, в Курземе, сегодня выпал град диаметром пять-шсть сантиметров. «Эта гроза ослабла в Рижском заливе, а новая сформировалась уже в Курземе. Мощные облака собираются и над южной Эстонией. Так что будьте осторожны! В ближайшие часы облачность продолжит развиваться. Кроме того, с моря к нам все ближе и ближе приближается холодный фронт», - предупреждает Кийтсак.