Украина освободила Урожайное. Чем это угрожает российской обороне?

Угрозу российским частям, сосредоточенным в районе Приютного к западу от Урожайного, представляет возможный удар вразрез между ними и подразделениями в Старомлиновке. Опасность таит и возможный удар вдоль реки в направлении села Красная Поляна и далее на Мариуполь. Есть и иные варианты.

Одновременно украинская армия не прекращает давление и на других участках южного фронта. Поступают сообщения о взятии ею села Работино между Ореховом и Токмаком, что тоже означает выход на вторую линию российской обороны, об атаках на Васильевку и занятии плацдармов на левом берегу Днепра уже в Херсонской области.

Потенциальных направлений наступления становится все больше и больше. У ВСУ открывается много окон возможностей, что плохо для обороняющейся стороны.

Уже по тому, как настойчиво российская армия обороняла Урожайное, видно, насколько серьезно Генштаб Герасимова ощущает угрозу растягивания боевых порядков и прорыва оборонительных рубежей.

Он старается стабилизировать линию фронта и вести активную оборону, стараясь выбить противника, не дать ему развернуться или хотя бы выиграть время, но для этого ему приходится вводить в бой все новые и новые резервы, в том числе стратегические.