Испанская героиня чемпионата мира по футболу достигла выдающихся успехов и кое в чем другом

19-летняя Сальма Параллуэло, ставшая героиней сборной Испании на чемпионате мира по футболу среди женщин, могла добиться успеха и в легкой атлетике.
До прошлого года Параллуэло соревновалась в беге на 400 метров с барьерами, где лв 2019 году завоевала золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале.
Тогдашний ее испанский тренер Феликс Лагуна заявил в интервью The Athletic, что его бывшая ученица в будущем дошла бы до олимпийского финала в беге на 400 метров с барьерами: «И до медали тоже. Я не уверен, до какой из трех, но она точно поднялась бы на подиум».
По словам Лагуны, Параллуэло была лучшей в своей возрастной группе, даже когда она не прикладывала особых усилий.
«Вы конечно, слышали о Сидни Маклафлин, которая установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Или Эллисон Феликс, которая когда-то доминировала на дистанциях 200 и 400 метров. Параллуэло добилась лучших результатов, будучи моложе них», — сказал Лагуна.
Параллуэло забила победный гол Испании в ворота Нидерландов в полуфинале чемпионата мира в прошлую пятницу. Во вторник, в полуфинале против Швеции, девушка снова вышла на замену и забила первый гол сборной Испании в победном матче со счетом 2:1. 20 августа Испания сыграет с Англией в финале чемпионата мира по футболу среди женщин.