Испанская героиня чемпионата мира по футболу достигла выдающихся успехов и кое в чем другом

До прошлого года Параллуэло соревновалась в беге на 400 метров с барьерами, где лв 2019 году завоевала золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Тогдашний ее испанский тренер Феликс Лагуна заявил в интервью The Athletic, что его бывшая ученица в будущем дошла бы до олимпийского финала в беге на 400 метров с барьерами: «И до медали тоже. Я не уверен, до какой из трех, но она точно поднялась бы на подиум».

По словам Лагуны, Параллуэло была лучшей в своей возрастной группе, даже когда она не прикладывала особых усилий.

«Вы конечно, слышали о Сидни Маклафлин, которая установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Или Эллисон Феликс, которая когда-то доминировала на дистанциях 200 и 400 метров. Параллуэло добилась лучших результатов, будучи моложе них», — сказал Лагуна.