«Бьют за что угодно». Украинские военнопленные рассказали, как их пытали в российской тюрьме

Артем Середняк Фото: BBC

Артем Середняк провел в плену почти 12 месяцев, семь из них – в Таганроге, и был освобожден вместе с 44 другими украинскими бойцами в результате обмена 6 мая. Он говорит, что будет отмечать этот день как второй день рождения.

В тот же обмен был включен и врач Сергей Ротчук, у которого обнаружили перелом грудины.

Мы встретились с Середняком через четыре недели после его возвращения, в квартире в жилом комплексе на левом берегу Киева, между курсами физической и психической реабилитации, которые он проходит.

Врачи диагностировали у него перелом ребра и кисты в печени и почках, которые, вероятно, возникли в результате побоев. Середняк уже набрал часть потерянного веса, но все еще страдал от болей в пояснице и иногда с трудом ходил.

На моем телефоне он впервые посмотрел видео своего обмена, которое опубликовали украинские власти. Пленников засняли, когда они скандировали: «Слава Украине!» и их приветствовала ликующая толпа.

Указав на улыбающегося мужчину, Середняк сказал: «Это я!» Я не мог узнать его.

«Я был бледным, худым, у меня не было доступа к солнечному свету, – сказал бывший пленник. – Мы жили в полумраке, как летучие мыши».

Подготовлено при участии Дарьи Сипигиной и Ли Дюранта. Фото Ли Дюранта