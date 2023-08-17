Лучший баскетболист Латвии пропустит чемпионат мира

Недавно появились слухи, что Порзиньгис пропустит чемпионат мира из-за травмы, однако Федерация баскетбола Латвии опровергла эти подозрения. Теперь Порзиньгис лично подтвердил, что не будет представлять страну на этом ЧМ.

«С тяжелым сердцем должен сообщить, что не смогу участвовать в чемпионате мира. Мы неделям занимались восстановительным лечением, сделали МРТ, но все же из-за травмы ноги я не смогу выложиться на соревнованиях полностью», - написал Порзиньгис в своих соцсетях.

«Решение было принято совместно с тренерами сборной, медперсоналом и Boston Celtics. Мы следовали всем рекомендациям и пришли к выводу, что необходимо продолжить реабилитацию. Это крайне тяжелое решение, но я обещаю, что буду поддерживать команду на протяжении всего чемпионата мира», - написал латыш.