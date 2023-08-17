Чт, 17.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Лучший баскетболист Латвии пропустит чемпионат мира

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Кристап Порзиньгис.
Кристап Порзиньгис. Фото: Nick Wass

Сборная Латвии по баскетболу, впервые прошедшая на чемпионат мира, выдет на соревнования без Кристапа Порзиньгиса, одного из своих ключевых игроков.

Недавно появились слухи, что Порзиньгис пропустит чемпионат мира из-за травмы, однако Федерация баскетбола Латвии опровергла эти подозрения. Теперь Порзиньгис лично подтвердил, что не будет представлять страну на этом ЧМ.

«С тяжелым сердцем должен сообщить, что не смогу участвовать в чемпионате мира. Мы неделям занимались восстановительным лечением, сделали МРТ, но все же из-за травмы ноги я не смогу выложиться на соревнованиях полностью», - написал Порзиньгис в своих соцсетях.

«Решение было принято совместно с тренерами сборной, медперсоналом и Boston Celtics. Мы следовали всем рекомендациям и пришли к выводу, что необходимо продолжить реабилитацию. Это крайне тяжелое решение, но я обещаю, что буду поддерживать команду на протяжении всего чемпионата мира», - написал латыш.

Впервые выступающая на ЧМ Латвия вошла в группу Н – ее соперницами станут Канада, Франция и Ливан. В последний раз Порзиньгис выступал за свою сборную в августе прошлого года – он дважды участвовал в отборочных матчах на ЧМ, набирал в среднем по 25,5 очков и делал 14 подборов. Этим летом баскетболист перешел в Boston Celtics.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх