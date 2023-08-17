За первые семь месяцев текущего года объем грузовых перевозок по инфраструктуре предприятия Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) составил почти 3,1 млн тонн, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объемы перевозок Eesti Raudtee сократились на 38%
Как сообщила BNS руководитель отдела коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес, самыми перевозимыми товарными группами на инфраструктуре Эстонской железной дороги были насыпные грузы, минеральное жидкое топливо и горючие сланцы.
Объем местных перевозок составил 1,1 млн тонн, что на 20% меньше, чем в прошлом году. На долю транзитных перевозок за первые семь месяцев текущего года пришлось чуть более 1,5 млн тонн от общего объема перевозок по инфраструктуре Eesti Raudtee, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Контейнерные перевозки по инфраструктуре Эстонской железной дороги за первые семь месяцев текущего года составили 17 100 TEU (единиц в 20-футовом эквиваленте), что на 54% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
За первые семь месяцев текущего года поездами местной железнодорожной сети было перевезено почти 4,5 млн пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.