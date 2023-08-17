Объемы перевозок Eesti Raudtee сократились на 38%

Как сообщила BNS руководитель отдела коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес, самыми перевозимыми товарными группами на инфраструктуре Эстонской железной дороги были насыпные грузы, минеральное жидкое топливо и горючие сланцы.

Объем местных перевозок составил 1,1 млн тонн, что на 20% меньше, чем в прошлом году. На долю транзитных перевозок за первые семь месяцев текущего года пришлось чуть более 1,5 млн тонн от общего объема перевозок по инфраструктуре Eesti Raudtee, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Контейнерные перевозки по инфраструктуре Эстонской железной дороги за первые семь месяцев текущего года составили 17 100 TEU (единиц в 20-футовом эквиваленте), что на 54% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.