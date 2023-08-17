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Объемы перевозок Eesti Raudtee сократились на 38%

BNS
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Eesti Raudtee.
Eesti Raudtee. Фото: Margus Ansu

За первые семь месяцев текущего года объем грузовых перевозок по инфраструктуре предприятия Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) составил почти 3,1 млн тонн, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила BNS руководитель отдела коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес, самыми перевозимыми товарными группами на инфраструктуре Эстонской железной дороги были насыпные грузы, минеральное жидкое топливо и горючие сланцы.

Объем местных перевозок составил 1,1 млн тонн, что на 20% меньше, чем в прошлом году. На долю транзитных перевозок за первые семь месяцев текущего года пришлось чуть более 1,5 млн тонн от общего объема перевозок по инфраструктуре Eesti Raudtee, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Контейнерные перевозки по инфраструктуре Эстонской железной дороги за первые семь месяцев текущего года составили 17 100 TEU (единиц в 20-футовом эквиваленте), что на 54% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

За первые семь месяцев текущего года поездами местной железнодорожной сети было перевезено почти 4,5 млн пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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