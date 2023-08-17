Мысли вслух: автоналог не побудит людей отказаться от машины

Бесплатный проезд на автобусах не уменьшил количество автомобилей на дорогах, не уменьшит его и новый сбор за пробки. Почему? Потому что автомобиль – это необходимость для жизни в нашей малонаселенной стране. Да, безусловно, в больших и малых городах есть люди, у которых автобусная остановка находится рядом с домом, и они могут добраться до школы за приемлемое время на автобусе, но чем дальше в сельскую местность, тем сложнее жить без автомобиля.

Я сама много лет ездила на автобусе из деревни на работу в город, и автобусное сообщение было идеальным для сельской местности – каждые два часа туда и обратно, но это занимало много времени. Одинокий человек может справиться, но я как родитель не могла себе этого представить. Автобус хоть и идет 45 минут в одну сторону, но к этому времени нужно прибавить по крайней мере четверть часа, которые тратились на то, чтобы добраться до остановки, а затем еще час, чтобы добраться от остановки до места назначения. Таким образом, на дорогу уходит три часа в день. При поездке на машине экономия времени составляла бы два часа.