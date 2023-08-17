Мысли вслух: автоналог не побудит людей отказаться от машины

Вежливое обоснование введения налога на автомобили состоит в том, чтобы побудить людей спасать окружающую среду, отказавшись от своих машин. Эти заявления трудно воспринимать всерьез. О климате надо заботиться, но это не может служить оправданием для каждого нашего шага, пишет Рийна Мартинсон.
Бесплатный проезд на автобусах не уменьшил количество автомобилей на дорогах, не уменьшит его и новый сбор за пробки. Почему? Потому что автомобиль – это необходимость для жизни в нашей малонаселенной стране. Да, безусловно, в больших и малых городах есть люди, у которых автобусная остановка находится рядом с домом, и они могут добраться до школы за приемлемое время на автобусе, но чем дальше в сельскую местность, тем сложнее жить без автомобиля.
Я сама много лет ездила на автобусе из деревни на работу в город, и автобусное сообщение было идеальным для сельской местности – каждые два часа туда и обратно, но это занимало много времени. Одинокий человек может справиться, но я как родитель не могла себе этого представить. Автобус хоть и идет 45 минут в одну сторону, но к этому времени нужно прибавить по крайней мере четверть часа, которые тратились на то, чтобы добраться до остановки, а затем еще час, чтобы добраться от остановки до места назначения. Таким образом, на дорогу уходит три часа в день. При поездке на машине экономия времени составляла бы два часа.
Стоит ли винить людей за то, что они выбирают машину и предпочитают проводить больше времени с семьей? Или кто-нибудь может сказать, как, не имея автомобиля, сельский житель может добраться вечером, например, до театра и обратно?
Введение налога может побудить часть людей отказаться от покупки автомобиля, но не сельских жителей. Ну, не думаю, что в ближайшие несколько лет уездный общественный транспорт можно будет сделать настолько удобным, что пользоваться им будет удобнее, чем автомобилем.
И так люди, не способные понять благородную цель правителей, становятся жертвами и расплачиваются. В первую очередь экономить начнут на еде: вы уже не сможете себе позволить покупать домашние огурцы и мясо, а ваша продуктовая корзина будет состоять из макарон и сосисок. Возможно, придется отказаться от очередного похода в театр или покупки очередной книги.
Налог на автомобили разве что поможет навести порядок во всевозможных реестрах и на бумаге все будет выглядеть лучше, так как будут сняты с учета автомобили, которые уже не используются. Или люди откажутся от одной из машин, если в семье их несколько, но ездить меньше они не станут. Госбюджет пополняться будет, но качество воздуха улучшаться не будет.
Если целью действительно является уменьшение количества автомобилей, то начинать надо с другого. Для начала нужно наладить работу общественного транспорта, чтобы люди могли добираться на работу и с работы за разумное время, а дети могли оставаться рядом со школой и не ездить ранним утром за десятки километров.