В Германии назревает план выселения пенсионеров из частных домов

«В Германии много жилплощади, но мало квартир. Это означает, что у некоторых людей больше жилого пространства, чем им нужно, и наоборот», - пояснила Шрёдер изданию BILD. Среди прочего, она хочет, чтобы пожилые люди сдавали свои дома семьям по справедливой цене, а взамен имели возможность вычесть стоимость аренды квартиры из своих налогов.

Министр по делам семьи Лиза Паус (54 года, Зеленые) поддержала эту идею. «На мой взгляд, все идеи, связанные с тем, что жилья мало, особенно в больших городах, полезны», - сказала она BILD и добавила, что с нетерпением ждет дальнейших обсуждений.

Эксперт по жилищным вопросам от СДПГ Бернхард Далдруп (67 лет) подтверждает, что политики уже давно думают о переселении пожилых людей. В чем проблема? Препятствий много, от наличия альтернативного места жительства до социального окружения. Если вы прожили на одном месте десятки лет, вам не захочется уезжать далеко от него, особенно в пожилом возрасте.