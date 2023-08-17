В Германии разрешат курить «траву». Но не всем и не везде

Немецкая педантичность

Законопроект испещрен всевозможными правилами и детальными ограничениями. Так, предельная месячная норма урожая для личного потребления на одного члена клуба не может превышать 50 граммов, для лиц моложе 21 года - 30 граммов, а содержание ТГК - 10 процентов. Численный состав одного клуба не может быть более 500 человек. В каждом таком союзе должны быть прошедшие соответствующее (платное) обучение уполномоченные по превентивной работе и по работе с молодежью. Клубы любителей каннабиса не смогут сами себя рекламировать, а также разрешать курить «траву» на своей территории (например, в клубном зале) и в радиусе 200 метров от входа в него. Такой же запрет действует вблизи школ, детских садов, игровых площадок, молодежных и спортивных учреждений.

Что скажут местные власти?

Чтобы такие клубы не расплодились в Германии, как грибы после дождя, властям федеральных земель поручается установить над ними строгий контроль и ограничить выдачу соответствующих разрешений. В качестве ориентировочной величины назван максимум один клуб на 6000 местного населения. Учитывая, однако, тот факт, что правительства некоторых федеральных земель выступают против какой бы то ни было легализации каннабиса, можно ожидать, что, например, в Баварии местные власти будут в этом отношении особенно придирчивыми и медлительными.

Наркотики и закон