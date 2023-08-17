Средняя процентная ставка по жилищным кредитам достигла рекордного за последние 14 лет значения

В то же время процентная ставка по депозитам сроком до одного года во втором квартале находилась на самом высоком уровне за последние 13 лет. Процентная ставка для населения составила 3,12%, для предприятий - 2,93%. Процентные ставки по депозитам сроком свыше одного года составили 4,42 и 4,19% соответственно. На долю депозитов сроком до одного года пришлось 90% срочных вкладов населения и 97% - предприятий.

Процентная ставка по жилищным кредитам, выданным кредиторами, составила 14,97%. Средняя процентная ставка по жилищным кредитам, гарантированным финансовыми учреждениями еврозоны, в июне составила 3,69%, что на 0,34 процентного пункта выше, чем три месяца назад. В течение последних семи лет средняя процентная ставка по жилищным кредитам в Эстонии была на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем по еврозоне.

Банковская процентная ставка по потребительским кредитам и лизингу и связанных с ними лизинговых компаний составила 12,71%, увеличившись за год на 0,80 процентного пункта. Соответствующая процентная ставка у других кредиторов составила 20,69%. Процентная ставка по лизингу легковых автомобилей, выданных банками и связанными с ними лизинговыми компаниями, составила 5,74%, увеличившись за год более чем в два раза. Процентная ставка по лизингу легковых автомобилей, выданных другими кредиторами, составила 22,41%, увеличившись за год на 2,2 процентных пункта.

Процентная ставка по кредитам предприятиям со сроком погашения более одного года, выданным банками и связанными с ними лизинговыми компаниями, во втором квартале составила 5,81%, что более чем на 3 процентных пункта выше, чем годом ранее. Процентная ставка по кредитам корпоративным клиентам со сроком погашения менее одного года составила 6,20%, а процентная ставка по расчетным и другим возобновляемым кредитам - 5,42%.