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Арест, лишение прав и конфискация машины: любитель едить пьяным надолго запомнит этот день

rus.postimees.ee
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Нетрезвый водитель. Иллюстративный снимок.
Нетрезвый водитель. Иллюстративный снимок. Фото: Sille Annuk

Суд назначил десять дней ареста мужчине, неоднократно управлявшему автомобилем в состоянии опьянения. В качестве дополнительного наказания его на шесть месяцев лишили права управления и конфисковали автомобиль.

В понедельник 14 августа ночью наблюдательный человек позвонил в Центр тревоги, чтобы сообщить о странно двигавшемся автомобиле Шкода, за рулем которого мог находиться человек, употреблявший алкоголь.

Патрульные полицейские обнаружили в Кохтла-Ярве в районе Ахтме припаркованный автомобиль, при проверке которого выяснилось, что водитель действительно нетрезв. Полицейские задержали 50-летнего мужчину, в отношении которого было возбуждено производство по делу о проступке.

Руководитель группы дорожного движения Идаской префектуры Анника Элм сказала, что участие в дорожном движении в состоянии опьянения - одно из самых тяжких нарушений в области дорожного движения.

«Когда выяснилось, что у мужчины два действительных наказания за аналогичные правонарушения, стало очевидно, что он не желает исправляться, а назначенные ранее наказания недостаточны, чтобы побудить его к законопослушному поведению, не создающему опасности для других участников дорожного движения. На такое поведение следует реагировать соответственно,» - заявила Элм.

Во вторник, 15 августа, в Вируском уездном суде состоялось заседание, на котором 50-летнему мужчине был назначен десятидневный арест. Кроме того, его на полгода лишили права управления и конфисковали принадлежавший ему автомобиль, на котором мужчина совершал правонарушения. Решение суда пока не вступило в силу.

«Мы благодарим небезразличного и наблюдательного водителя, который сообщил нам о своих подозрениях и оставался на месте до прибытия полиции,» - добавила Элм.

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