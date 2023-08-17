Начался сбор подписей за создание спецкомитета по защите персональных данных

На портале rahvaalgatus.ee можно подписать петицию, призывающую создать в Рийгикогу специальный комитет по защите персональных данных. Петиция мотивирована необходимостью разъяснения законности хранения, обработки и передачи третьим лицам персональных данных в регистре народонаселения.
По словам одного из инициаторов петиции, руководителя НКО «Центр кризисных исследований» Ханнеса Нагеля, в ходе недавнего скандала, связанного с исследованием на тему бездетности, из регистра народонаселения были незаконно получены персональные данные тысяч людей. Кроме того, выяснилось, что в регистре, находящемся в ведении Министерства внутренних дел, данные людей были по умолчанию доступны без согласия человека, т.е. защита данных автоматически не применялась. «Процедура, которая действовала по умолчанию в течение многих лет, и то, что произошло, может нарушать общий регламент Европейского союза по защите персональных данных», - заявил Ханнес Нагель.
Существующая возможность ненадлежащего обращения с данными регистра населения указывает на более широкий риск в области национальной безопасности и защиты населения. «Создание специальной комиссии позволило бы прояснить правомерность хранения, обработки и передачи третьим лицам персональных данных в регистре народонаселения, в том числе при проведении опросов, и связанные с этим риски безопасности», - добавил Нагель.
Петицию можно подписать до 29 сентября. Для направления ее в Рийгикогу необходимо собрать 1000 подписей.
«Центр кризисных исследований» был создан в 2022 году с целью популяризации и развития сферы антикризисного управления на основе научных исследований и инициирования социальных дебатов по отраслевым темам.