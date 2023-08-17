Начался сбор подписей за создание спецкомитета по защите персональных данных

По словам одного из инициаторов петиции, руководителя НКО «Центр кризисных исследований» Ханнеса Нагеля, в ходе недавнего скандала, связанного с исследованием на тему бездетности, из регистра народонаселения были незаконно получены персональные данные тысяч людей. Кроме того, выяснилось, что в регистре, находящемся в ведении Министерства внутренних дел, данные людей были по умолчанию доступны без согласия человека, т.е. защита данных автоматически не применялась. «Процедура, которая действовала по умолчанию в течение многих лет, и то, что произошло, может нарушать общий регламент Европейского союза по защите персональных данных», - заявил Ханнес Нагель.