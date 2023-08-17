25 лет береговой охране: уже четверть века главная проблема – алкоголь

25 лет назад береговая охрана перешла из ведения Спасательного департамента частному сектору. Таким образом, к настоящему времени G4S занимается охраной пляжей уже четверть века. Как все начиналось и что изменилось в береговой охране за это время?
«Мы должны были договариваться с самоуправлениями о сути услуги, потому что раньше она находилась в ведении Спасательного департамента. Сначала было очень непросто, и не всем это нравилось, но после первых успешных лет все стороны были довольны этим изменением», - рассказал о создании береговой охраны G4S ее бессменный руководитель Хенри Сеэмель.
Для руководства береговая охрана - это не просто три летних месяца на пляже. Все начинается гораздо раньше с комплектования команд и приобретения снаряжения. «Три месяца работы на пляжах означает как минимум столько же месяцев подготовки и еще один месяц работы после завершения сезона», - отметил Сеэмель.
«Эти 92 дня (пляжный сезон длится с 1 июня по 31 августа) - это еще и очень напряженная работа в режиме 24/7 для старших пляжа, чтобы все прошло успешно», - добавила Кристи Роос-Гроссманн, которая 10 лет работает в G4S старшей пляжа.
Главные проблемы в разные годы
Как в конце прошлого столетия, так и сейчас по-прежнему возникают проблемы с людьми, которые употребляют на пляже алкоголь и тем самым подвергают свою жизнь опасности и мешают другим отдыхающим. Рука об руку с употреблением алкоголя идет и другое нарушение: напиток приносят на пляж в стеклотаре.
Сейчас все больше проблем возникает с домашними животными, которых приводят на пляж. Люди по-прежнему не осознают, что даже если питомец не купается в водоеме, выгул собак на общественном пляже запрещен.
С кем на пляже больше всего проблем?
«Раньше группой риска были совершеннолетние мужчины, злоупотреблявшие алкоголем. А сейчас происшествий с детьми больше, чем с мужчинами в расцвете сил. Детей отпускают на пляж одних, без контроля взрослых. К тому же сейчас используется намного больше надувных плавательных средств, на которых детей ветром уносит на глубину. Так что сейчас дети - главная группа риска: как потерявшиеся дети, так и дети, с которыми происходят несчастные случаи на воде», - объяснил Сеэмель.
«Сейчас мы раздаем детям браслеты, и интересно то, что дети с браслетами никогда не теряются», - добавила Роос-Гроссманн.
Береговой охранник в 1998 году и в 2023 году
25 лет назад в береговую охрану брали тренированных мужчин в возрасте около 30 лет. Сейчас спасатели намного моложе, среди них есть как мужчины, так и женщины.
«Раньше спасатель сначала делал, потом думал, а сейчас он сначала думает и только после этого действует. Прежде чем приступить к работе, береговые охранники проходят обстоятельное обучение, помимо физических данных, требуются сообразительность и очень хорошие социальные навыки», - сказал Сеэмель.
Должности в береговой охране в 1998 году и в 2023 году
Первые договоры перешли береговой охране G4S от Спасательного департамента, который передал и свою структуру отдела спасения на воде. В него входили такие должности, как старший пляжа, водитель катера, медик, водолаз и спасатели. Пару лет спустя должность водолаза упразднили, поскольку стало понятно, что в береговой охране работы для него нет. Должность водителя катера упразднили в начале этого века: для управления судами менее 12 метров больше не требуется разрешение на управление катером.
«Остались старшие пляжа, медики и спасатели. Сейчас всех спасателей учат управлять катером, делать это могут все, при необходимости - и медики», - рассказал Сеэмель.
Снаряжение береговой охраны в 1998 году и в 2023 году
С приходом береговой охраны G4S в 1998 году к весельной лодке добавилась моторная. Также в снаряжение входили красный спасательный буй, бинокль и рации. Элементы снаряжения добавляются в основном по желанию заказчика, то есть самоуправления: например, если просят доску для сапсерфинга, ее добавляют в список.
Как появилось название береговой охраны?
До появления частной береговой охраны ее называли спасением на воде - по названию отдела Спасательного департамента. Тогда работа заключалась в том, чтобы следить только за происходящим на воде: в воде ли буйки, кто плавает в водоеме, нужна ли кому-то помощь. Все, что происходило на песке, тогда вообще не имело отношения к делу. Превентивная работа началась только с приходом береговой охраны G4S 25 лет назад. С тех работа береговой охраны заключается в спасении на воде и обеспечении общественного порядка на пляже. «Береговая охрана, которую мы видим сегодня, когда в течение летнего сезона полностью экипированная команда каждый день дежурит на пляжах и обеспечивает порядок, появилась в 1998 году», - отметил Сеэмель.
Комплектование команды 25 лет назад и сейчас
«Поскольку я пришел из Спасательного департамента и полиции, первая команда береговой охраны состояла исключительно из моих бывших коллег. Когда людей не хватало, мы искали работников на самом предприятии (бывшее предприятие ESS Grupp, ныне G4S Eesti), потому что интерес к новому отделу был очень большой. Проводить конкурс для поиска спасателей на воде за пределами фирмы тогда не было необходимости. Сейчас комплектование команды начинается с публикации объявления о вакансии еще в феврале, но в береговой охране, конечно же, очень много опытных береговых охранников из прошлых сезонов, которые обучают новичков и передают им свои знания. Для всех интересующихся весной проводятся инфодни и обучение, в результате которого выясняется, кто будет работать на пляжах», – рассказал Сеэмель.
Какой может быть береговая охрана через 25 лет?
«В будущем определенными процессами - например, наблюдением - можно будет управлять с помощью технологий. Вместо патрулирования можно будет установить в штабе береговой охраны большой монитор, как в центре управления. Он будет работать как система распознавания лиц, срабатывающая, когда у человека обнаруживаются признаки опьянения или другой опасности. На мониторе отображается точное местоположение, и одним нажатием на кнопку туда вылетает дрон, который, например, направляет этого человека с признаками опьянения обратно на берег. Но как бы ни развивалась береговая охрана технологически, без людей она никогда не будет работать: окончательное решение всегда будет принимать человек. Искусственный интеллект можно использовать, но человек должен уметь толковать его. Моя мечта - чтобы потребности в береговой охране как услуге больше вообще не было. То есть чтобы люди были внимательными и заботливыми по отношению как к себе, так и к другим - но для этого необходимо другое общество и мировоззрение», - сказал Сеэмель.