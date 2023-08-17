25 лет береговой охране: уже четверть века главная проблема – алкоголь

С кем на пляже больше всего проблем?

«Раньше группой риска были совершеннолетние мужчины, злоупотреблявшие алкоголем. А сейчас происшествий с детьми больше, чем с мужчинами в расцвете сил. Детей отпускают на пляж одних, без контроля взрослых. К тому же сейчас используется намного больше надувных плавательных средств, на которых детей ветром уносит на глубину. Так что сейчас дети - главная группа риска: как потерявшиеся дети, так и дети, с которыми происходят несчастные случаи на воде», - объяснил Сеэмель.

«Сейчас мы раздаем детям браслеты, и интересно то, что дети с браслетами никогда не теряются», - добавила Роос-Гроссманн.

Береговой охранник в 1998 году и в 2023 году

25 лет назад в береговую охрану брали тренированных мужчин в возрасте около 30 лет. Сейчас спасатели намного моложе, среди них есть как мужчины, так и женщины.

«Раньше спасатель сначала делал, потом думал, а сейчас он сначала думает и только после этого действует. Прежде чем приступить к работе, береговые охранники проходят обстоятельное обучение, помимо физических данных, требуются сообразительность и очень хорошие социальные навыки», - сказал Сеэмель.

Должности в береговой охране в 1998 году и в 2023 году