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Дефицит бюджета оказался меньше, чем прогнозировалось. Можно ли обойтись без повышения налогов?

Эркки Эрилайд
, журналист
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Госбюджет. Иллюстрация.
Госбюджет. Иллюстрация. Фото: Kollaaž: Madis Veltman 

Весной Министерство финансов прогнозировало, что дефицит бюджета в этом году вырастет до 1,7 миллиарда евро, или 4,3 процента от ВВП, и что для покрытия расходов государства придется повышать налоги. Однако, взглянув на показатели за первые полгода, есть основания полагать, что к концу года дефицит окажется значительно ниже прогноза.

Согласно последнему прогнозу Министерства финансов, на конец июня дефицит бюджета составил 346 миллионов евро, или 0,9 процента ожидаемого годового валового внутреннего продукта (ВВП). Исходя из этого можно ожидать, что в целом дефицит за год составит около двух процентов, но, несмотря на меньший дефицит, повышения налогов, скорее всего, не избежать.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что прогнозы Министерства финансов пока слишком пессимистичны в отношении дефицита в этом и следующем году. «Долг государственного сектора будет расти, но останется относительно низким», - считает он.

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