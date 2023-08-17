Дефицит бюджета оказался меньше, чем прогнозировалось. Можно ли обойтись без повышения налогов?

Весной Министерство финансов прогнозировало, что дефицит бюджета в этом году вырастет до 1,7 миллиарда евро, или 4,3 процента от ВВП, и что для покрытия расходов государства придется повышать налоги. Однако, взглянув на показатели за первые полгода, есть основания полагать, что к концу года дефицит окажется значительно ниже прогноза.