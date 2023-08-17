Весной Министерство финансов прогнозировало, что дефицит бюджета в этом году вырастет до 1,7 миллиарда евро, или 4,3 процента от ВВП, и что для покрытия расходов государства придется повышать налоги. Однако, взглянув на показатели за первые полгода, есть основания полагать, что к концу года дефицит окажется значительно ниже прогноза.
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Дефицит бюджета оказался меньше, чем прогнозировалось. Можно ли обойтись без повышения налогов?
Согласно последнему прогнозу Министерства финансов, на конец июня дефицит бюджета составил 346 миллионов евро, или 0,9 процента ожидаемого годового валового внутреннего продукта (ВВП). Исходя из этого можно ожидать, что в целом дефицит за год составит около двух процентов, но, несмотря на меньший дефицит, повышения налогов, скорее всего, не избежать.