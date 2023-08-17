Союз: новый налог необходимо направить на ремонт дорог, иначе это плохо закончится

Эстонский союз строителей инфраструктуры направил сегодня в правительство и Министерство финансов свои соображения по поводу будущего налога на автомобили, заявив, что он должен быть введен как налог специального назначения, а полученные средства должны быть направлены на строительство и ремонт дорог.
По словам Тармо Трея, генерального директора Союза, строители инфраструктуры неоднократно обращали внимание на длительное недофинансирование отрасли, что оказывает существенное негативное влияние на состояние эстонских дорог. «Использование автоналога для строительства и содержания дорог было бы одним из способов смягчить хроническую нехватку средств на развитие инфраструктуры, – сказал Трей. – Кроме того, это было бы справедливо, поскольку плательщики автоналога сразу же стали бы частью этого».
По мнению строителей инфраструктуры, очень важно, чтобы они имели стабильное финансирование в виде целевого налога, и чтобы его можно было использовать для реализации долгосрочных планов. «Именно долгосрочных планов и видения государством будущего инфраструктурного строительства, по нашему мнению, очень не хватает», - сказал Трей.
В своем предложении, направленном правительству и в Министерство финансов, Эстонский союз строителей инфраструктуры утверждает, что с точки зрения плательщиков налога на автомобили и пользователей дорожной инфраструктуры в целом было бы справедливо, если бы налог на автомобили направлялся на строительство и содержание дорог, как на уровне государственных дорог, так и на уровне городских территорий.
По данным Союза, задолженность по ремонту дорог общего пользования (государственных и местных) составляет уже более 4,4 млрд евро. Согласно закону о государственном бюджете на 2022 г., на содержание дорог общего пользования как в 2024, так и в 2025 гг. будет выделено примерно на 100 млн евро меньше по сравнению с уже сокращенными инвестициями. Если в 2023 году уровень инвестиций в инфраструктуру составит около 202 млн евро, то в 2025 году - около 108 млн евро, что негативно скажется как на состоянии дорожной сети, так и на пропускной способности и устойчивости самого сектора.
Аудит, проведенный Государственным контролем в сентябре прошлого года, также показал, что при сокращении финансирования не выполняются даже минимальные задачи по поддержанию и развитию государственных дорог. В том же аудите говорится, что при сохранении таких темпов Эстония не сможет выполнить свои обязательства перед ЕС по завершению строительства сети TEN-T к 2030 году.
В своем обращении Эстонский союз строителей инфраструктуры указывает, что еще десять лет назад финансирование государственной дорожной сети было связано с фиксированным доходом казны – акцизом на топливо, из которого 75% выделялось на строительство дорог. Однако в 2015 году государство отвязало финансирование дорожного хозяйства от акцизов на топливо, и с тех пор объем целевых инвестиций в дорожное хозяйство сократился более чем на миллиард евро. В последние годы акцизы на топливо приносили более 500 млн евро в год. Как правило, менее 50% этой суммы инвестируется в содержание дорог общего пользования – это с учетом НДС, денег из европейских фондов и с учетом административных расходов.
В Союзе отмечают отмечают, что состояние дорожной сети Эстонии оставляет желать лучшего. Если темпы строительства сохранятся на том же уровне, что и в последние 30 лет, то три основные дороги Эстонии станут четырехполосными только через 100 лет. В рейтинге конкурентоспособности, составленном Всемирным экономическим форумом, Эстония по уровню развития инфраструктуры занимает лишь 45-е место.
«Мы опережаем, например, Латвию, Литву, Польшу и Венгрию. Задержка со строительством крупных дорог приведет к серьезным ДТП, травмам и гибели наших людей, которых можно было бы избежать», - говорится в обращении.