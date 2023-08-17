Союз: новый налог необходимо направить на ремонт дорог, иначе это плохо закончится

По словам Тармо Трея, генерального директора Союза, строители инфраструктуры неоднократно обращали внимание на длительное недофинансирование отрасли, что оказывает существенное негативное влияние на состояние эстонских дорог. «Использование автоналога для строительства и содержания дорог было бы одним из способов смягчить хроническую нехватку средств на развитие инфраструктуры, – сказал Трей. – Кроме того, это было бы справедливо, поскольку плательщики автоналога сразу же стали бы частью этого».

По мнению строителей инфраструктуры, очень важно, чтобы они имели стабильное финансирование в виде целевого налога, и чтобы его можно было использовать для реализации долгосрочных планов. «Именно долгосрочных планов и видения государством будущего инфраструктурного строительства, по нашему мнению, очень не хватает», - сказал Трей.

В своем предложении, направленном правительству и в Министерство финансов, Эстонский союз строителей инфраструктуры утверждает, что с точки зрения плательщиков налога на автомобили и пользователей дорожной инфраструктуры в целом было бы справедливо, если бы налог на автомобили направлялся на строительство и содержание дорог, как на уровне государственных дорог, так и на уровне городских территорий.