Видео ⟩ Каллас: скандальный опрос – это, по сути, заглядывание в спальни людей

Комментируя ситуация вокруг скандального опроса, Цахкна сказал, что это не тема одного исследования. «Это тема, которая высветила целую большую сеть. Занимаясь долгое время эстонской политикой, я никогда не видел ничего подобного. Речь идет об использовании данных в политических целях, о доверии людей к государству и в целом о доверии к политике. Я как гражданин очень надеюсь, что вся эта деятельность будет доведена до сведения общественности и она увидит, что произошло. Я считаю, что семейная политика пострадала. Достаточно много знакомых говорили мне, что они чувствуют себя подопытными кроликами в банке, которых собираются препарировать. Я надеюсь, что эмоции улягутся, и станет понятно, что за схема была выстроена», - заявил он.