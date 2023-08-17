Видео ⟩ Каллас: скандальный опрос – это, по сути, заглядывание в спальни людей

В четверг в пресс-конференции правительства приняли участие премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) и министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ).
Кая Каллас в первую очередь упомянула скандал, связанный с фондом Pere Sihtasutus. «Обнародование данных людей - это очень постыдный случай и, безусловно, подрывает доверие к государству в том, что данные находятся в надежных руках. Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, и данными нельзя злоупотреблять. Государство обязано защищать данные людей. Подобные ситуации не должны повторяться», – заявила она.
С точки зрения фонда, в этой ситуации нет ничего удивительно. «Ведь этот опрос по форме и содержанию – это, по сути, заглядывание в спальни людей. Я могу понять женщин, которые расстроены. Меня как женщину беспокоит еще один пример того, что единственная ценность женщины - это количество детей, которых она рожает. Мужчины имеют ценность, даже если у них нет детей или они не участвуют в воспитании детей. Такое отношение в 2023 году могло бы остаться в прошлом», - заявила премьер.
«В воскресенье, 20 августа, мы отмечаем восстановление независимости Эстонии. Это важный день, и я думаю, что у каждого есть свои воспоминания о том времени, которое кажется далеким прошлым. На следующей неделе мы начнем обсуждение государственного бюджета. В начале недели мы получим экономический прогноз. Одно из ключевых слов – жесткая экономия, и мы должны привести в порядок свои финансы. Цель – подготовить государственный бюджет таким образом, чтобы в сентябре представить его на обсуждение в парламенте штата», - сказала Каллас.
Следующим взял слово Маргус Цахкна. «На саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля страны "Большой семерки" объявили о начале создания многостороннего механизма для оказания долгосрочной военной помощи Украине через двусторонние гарантии безопасности, – сказал он. – Очень важно, что гарантии безопасности – это не гарантии безопасности. Безопасность гарантируется полноправным членством в НАТО».
По его словам, Эстония не входит в G7, но страны приняли решение открыть декларации для других заинтересованных сторон. Сегодня к ним присоединились 15 стран, которые хотят поддержать Украину на долгосрочной основе. Эстония находится в авангарде поддержки Украины. Мы являемся самым поддерживающим Украину государством.
Комментируя ситуация вокруг скандального опроса, Цахкна сказал, что это не тема одного исследования. «Это тема, которая высветила целую большую сеть. Занимаясь долгое время эстонской политикой, я никогда не видел ничего подобного. Речь идет об использовании данных в политических целях, о доверии людей к государству и в целом о доверии к политике. Я как гражданин очень надеюсь, что вся эта деятельность будет доведена до сведения общественности и она увидит, что произошло. Я считаю, что семейная политика пострадала. Достаточно много знакомых говорили мне, что они чувствуют себя подопытными кроликами в банке, которых собираются препарировать. Я надеюсь, что эмоции улягутся, и станет понятно, что за схема была выстроена», - заявил он.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс: «Ни Министерство внутренних дел, ни государство не спекулирует данными регистра населения, скажем так. Помимо юридического аспекта, такое отношение к женщинам крайне некорректно. Интересно, зачем нужен этот фонд? Если взять ситуацию, когда дети не рождаются, то здесь большее значение имеют мужчины».
«Поскольку в Министерство внутренних дел был представлен фиктивный договор на выдачу данных регистрации актов гражданского состояния, мы проведем проверку. Инспекция по защите данных изучит, как происходил этот процесс, и ее цель - восстановить доверие людей», - заявил он.
По словам Ляэнеметса, в бытность министром Рийна Солман («Отечество») выделила деньги этому фонду. «Она хотела, чтобы данные были переданы в фонд, на что чиновники ответили отказом. Я считаю такое поведение и вмешательство неуместным с точки зрения рабочей этики министра. Очевидно, это говорит о том, каковы были намерения партии "Отечество"», - отметил он.
На этой неделе стало известно, что состояние государственных финансов не так плохо, как предполагалось. Один из журналистов поинтересовался у Каи Каллас, повлияет ли эта информация на действиях правительства?
«У нас впереди еще полгода. На следующей неделе у нас будет более подробные данные, тогда мы сможем дать более точные комментарии», - сказала она.
Маргус Цахкна ответил на вопрос, связанные с его долей в предприятии MM Hospital OÜ (компании, занимающейся производством полевых госпиталей - прим.). Министр обороны заявил, что его удивило столько большое внимание. «Я занимался бизнесом, и, учитывая ситуацию, деятельность была публичной. Переговоры о продаже моего пакета шли некоторое время, и решение было подписано», – сказал он.