В ближайшее время появится возможность увеличить взносы во вторую ступень

Менее чем через полгода, с 1 января 2024 года, каждый вкладчик второй ступени сможет выбрать, увеличивать ли ему свои взносы с 2025 года и на сколько. Они могут либо продолжать отчислять 2% от своей брутто-зарплаты, как это было до сих пор, либо увеличить свои взносы до 4% или даже до 6%. В любом случае размер государственной доплаты, т. е. 4% от социальной налоговой составляющей брутто-зарплаты работника, останется прежним.