В ближайшее время появится возможность увеличить взносы во вторую ступень

Менее чем через полгода, с 1 января 2024 года, взносы во вторую ступень можно будет увеличить до 6%, при этом 4%, добавляемые государством, сохранятся, пишет dv.ee.
Нынешняя схема отчислений в рамках второй ступени в размере 2% от зарплаты до вычета налогов + 4% от государства предоставляет всем желающим разумную возможность создать дополнительный личный финансовый буфер для выхода на пенсию.
Менее чем через полгода, с 1 января 2024 года, каждый вкладчик второй ступени сможет выбрать, увеличивать ли ему свои взносы с 2025 года и на сколько. Они могут либо продолжать отчислять 2% от своей брутто-зарплаты, как это было до сих пор, либо увеличить свои взносы до 4% или даже до 6%. В любом случае размер государственной доплаты, т. е. 4% от социальной налоговой составляющей брутто-зарплаты работника, останется прежним.
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