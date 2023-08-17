Из десяти самых высокооплачиваемых футболистов только один работает в Европе

Этим летом саудовские клубы устроили хаос на трансферном рынке футболистов. Хотя Премьер-лига в Англии по-прежнему остается лакомым кусочком, в списке зарплат все же царит Саудовская Аравия, потому что именно там играют восемь из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира.
Еще пару месяцев назад было даже сложно представит, что из Европы уедут футболисты, находящиеся в расцвете сил. Однако можно было предположить, что спортсмены, чей возраст приближается к критической отметке, отправятся не Ближний Восток зарабатывать себе на пенсию.
Саудовские шейхи вливают в местную лигу невероятные суммы, заманивая все более крупных звезд. В январе к саудитам переехал Роналду, за ним последовали Карим Бензема, а недавно Неймар. Глядя на них, в арабские страны отправился практически полный самолет футболистов в расцвете сил.
Разумеется, их привлекает не климат, а зарплаты. Французская газета Le Parisien опубликовала список из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира – в него вошли восемь игроков из саудовской Лиги чемпионов.
Самые высокооплачиваемые футболисты мира:
1. Криштиану Роналду (Al-Nassr), 200 млн евро
2. Карим Бензема (Al-Ittihad), 200 млн евро
3. Неймар (Al-Hilal), 160 млн евро
4. Нголо Канте (Al-Ittihad), 100 млн евро
5. Килиан Мбаппе (PSG), 70 млн евро
6. Лионель Месси (Inter Miami), 45 млн евро
7. Садио Мане (Al-Nassr), 40 млн евро
8. Джордан Хендерсон (Al-Ettifaq), 40 млн евро
9. Рияд Марез (Al-Ahli), 35 млн евро
10. Калиду Кулибалиy (Al-Hilal), 30 млн евро
Источник: Le Parisien
Таблицу возглавляют Роналду и Бензема, которые зарабатывают по 200 млн евро в год. Остальные получают чуть меньше. Единственным представителем Европы в этом списке оказался Килиан Мбаппе, зарабатывающий 70 млн евро в год. Вторым футболистом, отказавшимся от арабских стран стал Лионель Месси, который зарабатывает на хлеб в США – он получает 45 млн евро в год.
Данные французской газеты могут быть не совсем верными, поскольку по данным других источников, Роналду зарабатывает на несколько миллионов больше, чем Бензема. Зарплата Неймара вместе с доплатами колеблется в промежутке 160-200 млн евро в зависимости от сезона.
Для сравнения, например, полузащитник «Барселоны» Фрэнки де Йонг зарабатывает 37 миллионов евро в год. Бразильский футболист Оскар получает зарплату в размере 35 миллионов евро в китайском клубе «Шанхай СИПГ», но в эти суммы включены и бонусы.