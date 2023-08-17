Из десяти самых высокооплачиваемых футболистов только один работает в Европе

Еще пару месяцев назад было даже сложно представит, что из Европы уедут футболисты, находящиеся в расцвете сил. Однако можно было предположить, что спортсмены, чей возраст приближается к критической отметке, отправятся не Ближний Восток зарабатывать себе на пенсию.

Саудовские шейхи вливают в местную лигу невероятные суммы, заманивая все более крупных звезд. В январе к саудитам переехал Роналду, за ним последовали Карим Бензема, а недавно Неймар. Глядя на них, в арабские страны отправился практически полный самолет футболистов в расцвете сил.

Разумеется, их привлекает не климат, а зарплаты. Французская газета Le Parisien опубликовала список из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира – в него вошли восемь игроков из саудовской Лиги чемпионов.

Самые высокооплачиваемые футболисты мира: 1. Криштиану Роналду (Al-Nassr), 200 млн евро 2. Карим Бензема (Al-Ittihad), 200 млн евро 3. Неймар (Al-Hilal), 160 млн евро 4. Нголо Канте (Al-Ittihad), 100 млн евро 5. Килиан Мбаппе (PSG), 70 млн евро 6. Лионель Месси (Inter Miami), 45 млн евро 7. Садио Мане (Al-Nassr), 40 млн евро 8. Джордан Хендерсон (Al-Ettifaq), 40 млн евро 9. Рияд Марез (Al-Ahli), 35 млн евро 10. Калиду Кулибалиy (Al-Hilal), 30 млн евро Источник: Le Parisien

Таблицу возглавляют Роналду и Бензема, которые зарабатывают по 200 млн евро в год. Остальные получают чуть меньше. Единственным представителем Европы в этом списке оказался Килиан Мбаппе, зарабатывающий 70 млн евро в год. Вторым футболистом, отказавшимся от арабских стран стал Лионель Месси, который зарабатывает на хлеб в США – он получает 45 млн евро в год.

Данные французской газеты могут быть не совсем верными, поскольку по данным других источников, Роналду зарабатывает на несколько миллионов больше, чем Бензема. Зарплата Неймара вместе с доплатами колеблется в промежутке 160-200 млн евро в зависимости от сезона.