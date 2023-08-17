Ляэнеметс: Солман пыталась заставить сотрудников МВД выдать персональные данные

По словам Ляэнеметса, данными из регистра народонаселения для выполнения своих повседневных задач пользуются госучреждения, местные самоуправления и частный сектор. Регистр предоставляет данные третьей стороны только в том случае, если заявка соответствует всем требованиям, данные требуются для выполнения публичных задач и существует оправданный интерес. «В данном случае оправданный интерес отсутствовал до того момента, когда в игру вступил Тартуский университет, по закону обладающий оправданным интересом», - сказал Ляэнеметс.

По его словам, до вмешательства университета фонд Pere Sihtkapital в течение четырех месяцев пытался получить эти данные, но сотрудники МВД ему отказывали. «В то же время, когда Солман была министром народонаселения и выделила средства Pere Sihtkapital, она также вмешалась в работу отдела населения МВД, отправляла туда письма, звонила и хотела, чтобы данные передали организации, которой сотрудники ранее неоднократно отказывались предоставлять данные», - сказал Ляэнеметс.

«Я считаю подобные действия министра крайне неподобающими. Прежде всего, у нас существует профессиональная этика министра, согласно которой подобное поведение недопустимо. И это четко показывает, чего хотело "Отечество"», - сказал Ляэнеметс.

По его словам, МВД не продает и не торгует данными из регистра, но предоставляет их для целесообразного использования.

«Крайне неправильно обращаться с женщинами подобным образом, это вопрос о том, неужели место женщины на кухне и ее задача - постоянно рожать. Я надеялся, что общество уже прошло этот этап, но похоже, некоторые партии все сильнее стремятся к этому», - сказал Ляэнеметс.

Ляэнеметс задался вопросом, зачем подобная организация нужна для такой деятельности. «Они могли бы провести исследование среди мужчин, поскольку мужчины играют гораздо более существенную роль в рождении детей», - сказал он.