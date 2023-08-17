Наконец-то! Первая спортивная дисциплина, в которой для трансгендеров появилась отдельная категория

«Этот новаторский пилотный проект подчеркивает непоколебимую приверженность организации инклюзивности, которая приветствует пловцов любого пола и гендерной идентичности», — заявили в среду представители World Aquatics.

Например, в прошлом году World Aquatics исключила трансгендерных пловцов из женских соревнований на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Исключения допускаются только в том случае, если смена пола была завершена до достижения 12-летнего возраста.

Впервые открытый класс будет протестирован на этапе Кубка мира, который пройдет в октябре в Берлине. Соревноваться можно будет в любом стиле плавания на дистанциях 50 и 100 м. Пловец должен принадлежать к национальной федерации, но может представлять клуб или страну на этапе КМ.