ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Когда у нас на церквях будут развеваться радужные флаги как в Германии?

Германия кажется нам невероятно прогрессивной, но там до сих пор идет борьба за права трансперсон, положение которых на законодательном уровне примерно такое же, что и у нас. Там все еще требуется медицинская справка, дающая право на трансгендерный переход, и только в этом году стал обсуждаться законопроект, который позволит в перспективе транслюдям избавиться от необходимости прохождения унизительной процедуры получения этой справки. Интересно, что в Финляндии, которая, как и Германия, ввела равенство брака в 2017 году, сразу был принят и тот закон о транслюдях, который в Германии сейчас только обсуждают. Это может дать нам определенное понимание о средних временных рамках того, когда и Эстония придет к соответствующему решению.