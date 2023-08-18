Презентация VR-выставки «Новая жизнь Старой Нарвы», которая состоялась на прошлой неделе, стала огромным разочарованием для многих. Проект, который так готовили и так ждали, на деле оказался настолько же посредственным, насколько дорогим.
«И так сойдет» за большие деньги: власти Нарвы представили свою некомпетентность как достижение
Весь проект «Новая жизнь Старой Нарвы» можно описать фразой «Хотели как лучше, а получилось, как всегда». Задумка была грандиозной - создать виртуальную старую Нарву для VR-очков, а также ее 3D-модель для планшетов, и к этому добавить макет зданий, предназначенный для слабовидящих. Все это дополнить несколькими интересными историями и позволить всем желающим окунуться в прошлое. Но окунуться получится разве что в историю о том, как неразумно потратить деньги города и Евросоюза.
В тендере на госзаказ участвовало три фирмы - Platvorm OÜ и Creative Herbert OÜ совместно с фирмой Pult OÜ. Platvorm оказалась дешевле, поэтому выиграла тендер. Правда, по словам Аве Коданик, партнера Creative Herbert, цена, которую они предлагали совместно с Pult, не была баснословно выше.
Creative Herbert в 2019 году создала VR-Тарту - очень яркий, живой, интересный проект старого города. Ни в какое сравнение не идет с тем, что получила Нарва. Департамент развития экономики даже обращался к ним за консультацией, но, видимо, что-то пошло не так.
«На этапе разработки проекта были проведены консультации с компанией Blueray OÜ, предоставляющей услуги VR в парке Тойла, и Creative Herbert OÜ. Техническое задание было согласовано с менеджером проекта Ольгой Смирновой, а условия тендера и ТЗ были согласованы с консультантом поддерживающей программы EAS», - заявила Веэво. От каждого - по способностям, но толку оказалось маловато.
Веэво добавила, что от заказчика требовалось создать софт для беспроводных VR-очков, чья производительность несопоставима с компьютерами, способными запускать лучшие современные 3D-игры, поэтому тут необходимо учитывать ограничения очков виртуальной реальности. Rus.Postimees попросил специалистов ознакомиться с условиями тендера.
«Само ТЗ тендера выглядит некомпетентно, оно явно составлено кем-то, кто предварительно не проконсультировался со специалистами в области 3D-моделирования. В нем перечислены какие-то несуразные технические требования, как, например, разрешение 4K в VR», - прокомментировал Отт Мадис Озолит, владелец компании и разработчик игр Placeholder Gameworks.
А деньги?
Всего на проект ушло 208 000 евро. Посмотрим, на что и в каких объемах была потрачена эта сумма.
Cамые «интересные» расходы - это расходы на рекламу. «Всего лишь» 41 659 евро ушло на создание хорошей рекламы весьма посредственного продукта. Огромного успеха, правда, она тоже не имела - в Youtube пара просмотров, а о маркетинговом продвижении продукта, кажется, и вовсе забыли. Стоило ли тратить 10 000 евро на видео, которые мало кто посмотрит? И почему видео стоили так много? Уж не потому ли, что актеров и технику пришлось везти из самого Таллинна?
Непонятно, почему рекламой занималась столичная фирма. Media Station OÜ, действительно, делает очень качественный продукт, но неужели нет фирмы, которая сделала бы то же самое, но дешевле? Департамент экономики и развития заявил, что именно эта фирма выиграла еще один тендер, но при проверке оказалось, что конкурентов у них не было.
Львиная доля бюджета ушла на разработку VR-продукта. Rus.Postimees обратился к основателю студии Platvorm Микку Меелаку за пояснениями. Фирма Меелака в прошлом делала весьма успешные проекты: выставки, звуковые инсталляции. Но проекта «Новая жизнь старой Нарвы» в портфолио все еще нет. Может быть, у команды не хватило времени его добавить. Может быть, они не очень-то им гордятся.
По мнению главы Ассоциации разработчиков видеоигр Эстонии Андрейса Русиновскиса, проблема может быть еще и в том, что Platvorm ранее не занималась проектами, подразумевающими погружение в историю и опыт в создании VR-реальности.
Всего в проекте было задействовано около 25 участников, включая дизайнеров выставки, звукорежиссеров и актеров, моделлеров и разработчиков. Даже драматурга наняли, чтобы начитать текст. Работа была проделана немаленькая.
По словам Меелака, одним из условий тендера было то, что софт должен работать на автономных VR-очках. «Это означает, что очки не подключаются к компьютеру. К сожалению, производительность VR-очков не соответствует мощности компьютеров, на которых работают современные 3D-игры. Производительность сравнима с современными мобильными телефонами, однако следует учитывать, что очки должны рендерить изображение для каждого глаза отдельно», - пояснил Меелак.
Он добавил, что производительность очков накладывает очень серьезные технические ограничения, поэтому не удается достичь того качества изображения, которое люди обычно ожидают от современных компьютерных игр или анимационных фильмов.
«Мы создавали VR-продукт с учетом этих технических ограничений. Сосредоточились на пространственных ощущениях, на детально смоделированных зданиях и на увлекательных историях, основанных на воспоминаниях жителей старой Нарвы», - сказал Меелак.
Но Отт Мадис Озолит, имеющий десятилетний опыт в сфере разработки с использованием Unreal Engine, считает, что даже в этом случае финальный продукт оставляет желать лучшего. «Создается впечатление, что тот, кто делал VR-софт, совершенно не уделял внимания общему художественному направлению, а технические аспекты выполнены очень плохо», - прокомментировал он.
По мнению директора студии и разработчика игр в Mishura Games Алексея Нехорошкина, в Эстонии и в Ида-Вирумаа достаточно компаний, которые смогли бы сделать более качественную работу с тем же бюджетом. «Уверен, что тот же Нарвский центр профобразования мог бы проконсультировать и предотвратить заведомо провальные решения менеджмента. Понятно, что Platvorm OÜ не по зубам подобная разработка из-за отсутствия опыта. Можно только догадываться, почему они никуда не обратились за консультацией и решили все сделать в своей тусовке», - заявил Нехорошкин.
Русиновскис согласен с коллегами из сферы разработки, и тоже не уверен, что недостаточная мощность очков является достойным оправданием. "Можно сравнить это с визуалом эстонской игры Into The Radius, софт которой тоже для VR-очков. Просто небо и земля", - заявил он. Может быть, если бы деньги не были потрачены на драматургов, визуал старой Нарвы мог бы походить на Into The Radius. Но это не точно.
И так сойдет!
По словам Веэво, в течение 11 месяцев было организовано 17 рабочих встреч с Platform OÜ. Связь между заказчиком и разработчиком осуществлялась практически ежедневно. Из всего этого становится ясно, что деятельность была развернута очень бурная, жаль, что продукт получился настолько примитивным.
«Я бы сказал, что даже при таком количестве затраченного времени и бюджете, которого явно не хватило, исполнение все равно хуже, чем можно было ожидать, учитывая технические возможности Unreal Engine и Meta Quest 2», - заявил Озолит.
«Мне непонятно, почему заказчик и исполнитель оправдываются, прикрываясь возможностями техники. Это не связано с художественными решениями или их отсутствием. Результат выглядит, как что-то вне серьезной профессиональной критики. Можно подумать, что работу над 3Д-моделями и внешним видом просто дали другу-студенту первого курса, а то и старших классов школы. Допущены «смертные грехи», которые не имеют никакого отношения к очкам. Может, этот друг или школьник очень старался, и это будет первым шагом к прекрасной карьере, но кто-то же ему это задание дал, а потом посмотрел на результат, одобрил и выпустил», - добавил Нехорошкин.
Выходит, что фирма технически хоть и справилась с заданием, справилась с ним из рук вон плохо. Да и поставленная задача претендовала на «то, не знаю, на что», а бюджет оказался несопоставим с конечной целью. Хотя сумма на весь проект была выделена немаленькая, конкретно на создание виртуальной среды предназначено было не так уж и много. Деньги были пощипаны немножко там и немножко тут, в итоге получилось среднячковое то и среднячковое се.
Аве Коданик считает, что если искать виноватых, то стоит подумать о том, почему на подобных тендерах побеждают подрядчики, которые предлагают наиболее низкую цену. «Это вынуждает ВСЕХ претендентов на работу подавать заявку с самой минимальной ценой, и в итоге работа достается той компании, которая просит за свою работу меньше всего. Но нереально низкий бюджет, конечно, не способствует получению конечного результата высочайшего качества», - сказала Коданик.
Вторит ей и Русиновскис. «Почему не выиграли две другие фирмы? И как такая большая и известная студия, как Platvorm, сделала такое дешевое предложение? Почему берут самое дешевое, а не самое лучшее?» - задался вопросом он.
«Намерения у проекта хорошие, но я не понимаю, как его можно назвать успешным. Да, легко критиковать, не зная ежедневных процессов, но, похоже, в проекте присутствует глубокое непонимание основ разработки в VR, и не предпринято никаких усилий, чтобы это исправить», - добавил Мадис.
Кажется, город просто продолжает профукивать деньги, которые выделяются на его развитие. Казалось бы, неплохая идея - открыть VR-выставку по старой Нарве - не увенчалась успехом. Желание обогатить культурную составляющую города похвально, но в итоге никакого обогащения мы не получили, а деньги, выделенные Евросоюзом на развитие региона даже не остались в регионе - ведь зарплаты за сделанную работу получили, в основном, работники столичных фирм.
Департамент экономики и развития изначально запросил проект, в деталях которого абсолютно не компетентен, а плохого качества работу представил, как удачную. Но до тех пор, пока средства будут тратиться на средненькие проекты сомнительной значимости, а слоганом чиновников будет «И так сойдет!», сильно в своем развитии Нарва не продвинется. Жаль.