«И так сойдет» за большие деньги: власти Нарвы представили свою некомпетентность как достижение

«Я бы сказал, что даже при таком количестве затраченного времени и бюджете, которого явно не хватило, исполнение все равно хуже, чем можно было ожидать, учитывая технические возможности Unreal Engine и Meta Quest 2», - заявил Озолит.

«Мне непонятно, почему заказчик и исполнитель оправдываются, прикрываясь возможностями техники. Это не связано с художественными решениями или их отсутствием. Результат выглядит, как что-то вне серьезной профессиональной критики. Можно подумать, что работу над 3Д-моделями и внешним видом просто дали другу-студенту первого курса, а то и старших классов школы. Допущены «смертные грехи», которые не имеют никакого отношения к очкам. Может, этот друг или школьник очень старался, и это будет первым шагом к прекрасной карьере, но кто-то же ему это задание дал, а потом посмотрел на результат, одобрил и выпустил», - добавил Нехорошкин.

Выходит, что фирма технически хоть и справилась с заданием, справилась с ним из рук вон плохо. Да и поставленная задача претендовала на «то, не знаю, на что», а бюджет оказался несопоставим с конечной целью. Хотя сумма на весь проект была выделена немаленькая, конкретно на создание виртуальной среды предназначено было не так уж и много. Деньги были пощипаны немножко там и немножко тут, в итоге получилось среднячковое то и среднячковое се.