В четверг Департамент конкуренции открывает расследование в связи с опубликованной в Maaleht статьей об услугах морга Раквереской больницы «Vilgas laibaäri: ema surnukeha väljalunastamise hind on 190 eurot» («Большой трупный бизнес: цена выкупа тела матери - 190 евро» - эст.).
Цена выкупа тела матери – 190 евро: Департамент конкуренции проверит услуги морга Раквереской больницы
По словам юриста отдела надзора Департамента конкуренции Кристийны Арнус, за прошедшие годы департамент рассмотрел множество вопросов, связанных с услугами моргов и похоронными услугами.
«Нет ничего необычного в том, что больницы заключают договор об аренде с предприятием, оказывающим услуги морга в принадлежащих больнице помещениях. Важно отметить, что со стороны больниц было бы разумным крайне четко определять в тендерных договорах условия, чтобы избежать потенциальных будущих недоразумений», - сказала Арнус.
Поскольку в опубликованной в четверг статье упоминается высокая цена выдачи тела, которую требует Viru Matuseteenuste OÜ, департамент проанализирует связанные с ценами вопросы и при необходимости начнет проверку.