Цена выкупа тела матери – 190 евро: Департамент конкуренции проверит услуги морга Раквереской больницы

«Нет ничего необычного в том, что больницы заключают договор об аренде с предприятием, оказывающим услуги морга в принадлежащих больнице помещениях. Важно отметить, что со стороны больниц было бы разумным крайне четко определять в тендерных договорах условия, чтобы избежать потенциальных будущих недоразумений», - сказала Арнус.