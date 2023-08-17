Жестокое убийство в лесу: затю и дочери погибшей вынесены приговоры

Прокуратура обвиняет Садель и Миллера в том, что вечером 2 декабря 2021 года они заманили 46-летнюю Карин в автомобиль, отвезли ее на тропу здоровья на болоте Пяэскюла в Харьюском уезде и как минимум один раз ударили ее битой по голове, в результате чего потерпевшая скончалась на месте.

Postimees ранее писал о вечере убийства: машина подъехала к лесной тропинке под аккомпанемент грохочущей музыки, трое вышли из машины, а позже Садель и Миллер вернулись в машину вдвоем.

Поскольку оба отказались давать показания в суде, прокурор зачитал их первоначальные показания после ареста, которые указывали на то, что помимо наркотиков, денег и проституции, в инциденте сыграли роль отношения, ревность и расставание.

Садель и Миллер предстали перед судом за ряд преступлений: Миллеру также было предъявлено обвинение в ограблении посетителя казино, краже скутера «Болт» и незаконном обращении с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. «Посмотрев видео из казино в суде, я делаю вывод, что все-таки я виновен», - сослался Миллер на свою плохую память. По словам мужчины, огнестрельное оружие принадлежало его отцу.

У Садель не менее плохая репутация. В 2018 году она досрочно вышла из тюрьмы за попытку ограбления и нарушение условного срока. Летом 2021 года она также украла еду и алкоголь из магазина «Комаркет».