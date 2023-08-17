Жестокое убийство в лесу: зятю и дочери погибшей вынесены приговоры

Сегодня на судебном заседании по делу об убийстве на Ныммеской тропе здоровья Андрес Миллер, зять потерпевшей, был признан виновным и приговорен к 15 годам тюремного заключения. Дочь убитой была оправдана.
Андрес Миллер был признан виновным уездным судом в убийстве, ограблении и краже, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и с наркотическими и психотропными веществами в больших количествах. За вышеупомянутые действия Миллеру придется отбыть в общей сложности 15 лет лишения свободы за вычетом времени, которое он уже провел в заключении.
Анна-Мария Садель была оправдана по обвинению в непредумышленном убийстве, но признана виновной как в присвоении имущества, так и в краже. Суд приговорил ее к комбинированному наказанию в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы, из которых вычитается время, которое она уже провела в заключении.
Также оба осужденных должны покрыть большую часть процессуальных издержек. В то же время суд удовлетворил ходатайство защитника Садель о присуждении ей компенсации за дни содержания под стражей, поскольку она не виновна в убийстве. Государство компенсирует Садель чуть больше 3300 евро.
Жалоба может быть подана в Таллиннский окружной суд в письменном виде в течение 30 дней после публичного оглашения решения. О желании воспользоваться правом на апелляцию необходимо письменно уведомить Харьюский уездный суд в течение семи дней со дня оглашения итоговой части решения.
Если одна из сторон судебного производства уведомила о желании воспользоваться правом обжалования в установленный срок и не отказалась от него, остальные стороны судебного разбирательства имеют право на обжалование независимо от того, уведомили ли они сами о желании осуществить право на обжалование.
Прокуратура предъявила Садель и Миллеру обвинение в том, что вечером 2 декабря 2021 года они заманили 46-летнюю Карин в автомобиль, отвезли ее на тропу здоровья на болоте Пяэскюла в Харьюском уезде и как минимум один раз ударили ее битой по голове, в результате чего потерпевшая скончалась на месте.
Postimees ранее писал о вечере убийства: машина подъехала к лесной тропинке под аккомпанемент грохочущей музыки, трое вышли из машины, а позже Садель и Миллер вернулись в машину вдвоем.
Поскольку оба отказались давать показания в суде, прокурор зачитал их первоначальные показания после ареста, которые указывали на то, что помимо наркотиков, денег и проституции, в инциденте сыграли роль отношения, ревность и расставание.
Садель и Миллер предстали перед судом за ряд преступлений: Миллеру также было предъявлено обвинение в ограблении посетителя казино, краже скутера «Болт» и незаконном обращении с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. «Посмотрев видео из казино в суде, я делаю вывод, что все-таки я виновен», - сослался Миллер на свою плохую память. По словам мужчины, огнестрельное оружие принадлежало его отцу.
У Садель не менее плохая репутация. В 2018 году она досрочно вышла из тюрьмы за попытку ограбления и нарушение режима условного срока. Летом 2021 года она также украла еду и алкоголь из магазина «Комаркет».
Через день после того, как мать Садель была убита, пара также ограбила клиента voodi.ee, который за деньги пригласил Садель к себе в гости. По версии прокуратуры, это могло быть спланировано, но Миллер утверждает, что проблема была в том, что клиент не хотел платить за услуги девушки.