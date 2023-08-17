В пятницу средняя биржевая цена электроэнергии вырастет в три раза

Самой высокой - 270,45 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу утром, с 9 до 10 часов, а самой низкой - в ночь на субботу, когда она упадет до 14,39 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в пятницу на 17,8 процента больше, чем в Эстонии - 139,58 евро за мегаватт-час. Это будет самая высокая цена в системе Nord Pool в этот день. В Финляндии цена составит 118,52 евро, как и в Эстонии.

В июле средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 79,56 евро за мегаватт-час, что на 65,9 процента ниже, чем в июле 2022 года, когда средняя месячная цена составила 233,21 евро за мегаватт-час. По сравнению с июнем средняя биржевая цена в июле упала на 13,6 процента.