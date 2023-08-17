ФОТО ⟩ Почти столетний водитель без медицинской справки протаранил сад соседа

Пожилой мужчина въехал задним ходом в соседний сад в дачном пригороде Ихасте. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что у пожилого водителя не было необходимой медицинской справки для управления автомобилем.
Авария произошла на улице Синилилле в дачном пригороде Ихасте около 11:30 утра в четверг, когда мужчина за рулем автомобиля Toyota Avensis въехал задним ходом в сад соседа. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.
Приехали и скорая помощь, и полиция, и когда они проверили пожилого мужчину, то обнаружили, что у 98-летнего водителя нет медицинской справки, которая позволила бы ему сесть за руль машины.
Журналисту, находившемуся на месте аварии, сотрудники полиции, которые много лет находятся в отделении, признались, что не припомнят, чтобы видели другого столь пожилого водителя за свою карьеру.