ФОТО ⟩ Почти столетний водитель без медицинской справки протаранил сад соседа

Авария произошла на улице Синилилле в дачном пригороде Ихасте около 11:30 утра в четверг, когда мужчина за рулем автомобиля Toyota Avensis въехал задним ходом в сад соседа. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.

Приехали и скорая помощь, и полиция, и когда они проверили пожилого мужчину, то обнаружили, что у 98-летнего водителя нет медицинской справки, которая позволила бы ему сесть за руль машины.