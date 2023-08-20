МНЕНИЕ ⟩ Я родом из России и сегодня признаюсь Эстонии в любви!

Уже много лет как я живу в Эстонии. Впервые я приехала сюда еще в качестве туриста 1 мая 2007 года. Памятные дни, когда перенос «Бронзового солдата» вызвал беспорядки. Я помню разбитые витрины в Таллинне, помню машины, которые бесконечно сигналили в Нарве - в знак протеста. Мое первое знакомство с Эстонией оказалось довольно своеобразным.

Если честно, я тогда впервые застеснялась того, что приехала в другую страну из России. Не смогла даже купить молоко в магазине, не сумев разобраться в широком ассортименте молочной продукции, а спросить - постеснялась. Нет, конечно, я ни разу не сталкивалась в Эстонии с так называемой «русофобией» - ни на бытовом, ни на официальном уровне. Скорее, сама испытывала неловкость, когда эстонцы переходили со мной на русский язык. Но вот от русскоязычных жителей я получала немало упреков.