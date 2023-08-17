В истории эстонского футбола написана новая глава

Его домашний клуб «Ли Ман» (Гонконг) обыграл «Бали Юнайтед» (Индонезия) со счетом 5:1 в первом предварительном раунде и вышел во второй предварительный раунд. Аниер был в составе основного состава и отыграл 71 минуту, пишет футбольный эксперт Отть Ярвела.

Следующий соперник «Ли Мана» – действующий чемпион Урава «Ред Даймондс» (Япония). «Даймондс» должны играть в предварительном раунде, потому что в прошлом году они заняли девятое место в Премьер-лиге Японии. Но в то же время, как чемпионы Азии, они обеспечили себе место на клубном чемпионате мира в этом году. Так что они являются очень сильным противником.