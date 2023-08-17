Молодые люди перевозили в чемодане крупную партию марихуаны

Из недавнего решения Пярнуского уездного суда следует, что в зеленом чемодане в багажнике автомобиля молодых людей таможенники обнаружили десять вакуумных упаковок, завернутых в желтую пленку, в которых находилось в общей сложности 9482 грамма цветков конопли. В чемодане также были обнаружены две дробилки для каннабиса.