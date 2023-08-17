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Молодые люди перевозили в чемодане крупную партию марихуаны

Кристо Ниглас
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Почти десяти килограммов марихуаны, найденных в машине Янне и Кристофера-Кабриэля, хватило бы, чтобы одурманить более 12 000 человек.
Почти десяти килограммов марихуаны, найденных в машине Янне и Кристофера-Кабриэля, хватило бы, чтобы одурманить более 12 000 человек. Фото: Shutterstock

Через два дня после Дня святого Валентина 25-летний Янне и 24-летний Кристофер-Кабриэль поздно вечером отправились из Латвии в Эстонию через деревню Икла. Таможенники задержали пару в городе Пярну.

Из недавнего решения Пярнуского уездного суда следует, что в зеленом чемодане в багажнике автомобиля молодых людей таможенники обнаружили десять вакуумных упаковок, завернутых в желтую пленку, в которых находилось в общей сложности 9482 грамма цветков конопли. В чемодане также были обнаружены две дробилки для каннабиса.

Экспертиза показала, что содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) в соцветиях составляет 16 процентов. Где и когда именно молодые люди завладели каннабисом, в ходе следствия так и осталось тайной.

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