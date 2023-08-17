Молодежный фестиваль в Таллинне: приглашаются людители уличного искусства и экстремальных видов спорта

«Мы всегда были рады поддерживать различные виды спорта и хобби для молодежи, - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. - Молодежный фестиваль - это именно такой тип мероприятий, который предлагает молодым людям возможность попробовать себя в самых разных областях».

На молодежный фестиваль Хааберсти приглашаются все те молодые люди, которые интересуются уличным искусством и экстремальными видами спорта. Фестиваль пройдет с 12:00 до 18:00 на памп-треке Хааберсти и является бесплатным для участников и зрителей.

Программа фестиваля в этом году включает в себя уличное искусство и экстремальные виды спорта, а в качестве новых возможностей добавлены паркур, игровая зона Braingames и мастер-класс по танцам.

В мастерской стрит-арта желающие могут попробовать свои силы в рисовании аэрозольными красками и вместе создать уникальное произведение искусства.

Кроме того, на мероприятии будут рисовать профессиональные граффити-художники Toze, Bikone, Maku, Rule, Spark и PRTKR, которые создадут 6 различных граффити на специально разработанных фанерных досках.

В мастерской паркура можно пройти полосу препятствий и научиться различным трюкам. Мастер-класс по езде на самокате проводится в сотрудничестве с Keerdtrep, который проводит как семинар, так и соревнования.

В игровой зоне Braingames вы сможете думать и играть. Включены различные настольные игры и другие занятия, требующие размышлений. Танцевальный мастер-класс проводится в сотрудничестве с Молодежным советом Хааберсти. В течение дня приятная музыка от DJ Don Nuki.