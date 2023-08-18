В студии Postimees Рейн Вейдеманн: что нужно делать, чтобы суверенитет Эстонии больше никогда не прерывался?

- До 19 августа 1991 года большинство депутатов эстонского парламента, наверное, видели путь к восстановлению независимости Эстонии через достижение соответствующих договоренностей с Москвой, говорилось даже о том, что существенные шаги в этом направлении планировалось сделать уже в сентябре 1991 года. Насколько сильным шоком оказалась для эстонских парламентариев необходимость сразу начать действовать по-другому, действовать радикально и провозгласить независимость Эстонии?

- 19 августа 1991 года в таллиннском аэропорту по приказу из Кремля приземлился военно-транспортный самолет с десантниками на борту. Еще две колонны бронетехники вошли в город со стороны Пскова и Риги. Военные объявили, что в Эстонии введен режим чрезвычайного положения. Можно ли сказать, что такие действия и заявления со стороны советских военных не только не сдерживали решимость эстонских депутатов, но и, что называется, ее подстегивали?

- Сейчас часто говорится, что на фоне войны в Украине очень хорошо видно, что все и материальные, и моральные инвестиции во вступление в ЕС и в НАТО, сделанные Эстонией после 1991 года, окупились, что только благодаря этому выбору наша независимость защищена сейчас настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Что наши власти должны сейчас делать для того, чтобы независимость Эстонии больше никогда не прервалась? Достаточно быть частью международной коалиции и всячески помогать Украине добиться победы, или же обязательно нужны и какие-то другие меры?