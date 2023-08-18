Вейдеманн: мы были благодарны Ельцину в 1991 году и не могли предвидеть, что позднее он станет строить из себя царя

- Давайте все-таки вспомним, что он был первым российским лидером, который действительно был избран народом. В отличие от Михаила Горбачева, который поднялся на высший пост через партийную карьеру. В каком-то смысле можно сказать, что в 1980-е годы Горбачева назначили на высший пост для того, чтобы он спасал империю. И он воспринимал эту задачу серьезно. Он по-настоящему хотел провести реформы, но при этом он собирался сохранить Советский Союз. Хотя и было уже ясно, что это просто невозможно.

Если же говорить все-таки о Ельцине, то да, у него были свои политические цели, у него была конкуренция с Горбачевым. Но я бы сказал так, что в России в определенном смысле ситуация в 1991 году повторилась через 20 лет, в 2011 году. Однако в 1991 году мы ведь были солидарны с российскими демократами. Существовал такой лозунг - «Боремся за нашу и за вашу свободу», и этот лозунг признавал и Ельцин. Да, он пользовался этой ситуацией в своих интересах. Но мы все равно должны быть ему по-настоящему благодарны за то, что он предотвратил тут кровавую ситуацию в начале 1991 года.