Вейдеманн: мы были благодарны Ельцину в 1991 году и не могли предвидеть, что позднее он станет строить из себя царя

20 августа 1991 года в 23:03 Верховный Совет Эстонской Республики принял Постановление «О независимости Эстонской Республики», прекратив советскую оккупацию и восстановив независимость Эстонии. Постановление было принято 69 голосами «за».
- Рейн, вы были одним из тех 69 депутатов, кто проголосовал за постановление, которым восстанавливалась независимость Эстонии. 20 августа вечером провал путча ГКЧП в Москве еще и близко не выглядел очевидным, ключевой перелом в ситуации возник, наверное, только днем 21 августа, поэтому ясно, что это голосование в Верховном Совете требовало и большой воли, и большого мужества. Можете ли Вы сейчас вспомнить, когда большинству людей в парламенте стало ясно, что это решение надо принимать как можно быстрее? Можно ли сказать, что это намерение стало очевидным уже утром 19 августа?
- Я бы сказал, что 19 августа после обеда большинству стало ясно, что это единственная возможность для того, чтобы провозгласить восстановление независимости. Ведущей силой в этом был, разумеется, «Народный фронт». Внутри фракции «Народного фронта» мы сразу стали составлять текст соответствующего документа. Но тут спикер Верховного Совета Юло Нугис сказал, что нельзя торопиться, посольку не набиралось совсем уж большого количества голосов, а он настаивал, что этот документ обязательно нужно принять с как можно большей поддержкой.
Нужно было показать, что как минимум две трети парламента проголосовало за восстановление независимости Эстонии. Проблема ведь была даже не в том, что там были представители «Интердвижения» и даже советских военных. У нас ведь были свои консервативные депутаты, которые хотели восстанавливать независимость Эстонии через гражданские комитеты. Тунне Келам их возглавлял. И тут важную роль сыграл Арнольд Рюйтель, когда он позвал представителей этих комитетов на Тоомпеа.