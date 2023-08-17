Швеция повышает уровень террористической угрозы, МИД Эстонии призывает к осторожности

Сегодня Служба госбезопасности Швеции (Säpo) повысила уровень террористической угрозы до четвертого по пятибалльной шкале. С 2016 года впервые с уровня «повышенной угрозы» до «высокой угрозы».
Как сообщила глава Säpo Шарлотта фон Эссен, повышение уровня террористической угрозы не связано с каким-либо конкретным инцидентом или субъектом.
«Причиной такого решения является ухудшение ситуации в связи с угрозами нападения на Швецию», - сказала она.
На пресс-конференции руководитель Säpo упомянула об опасностях, которые таит в себе насильственный исламизм, добавив, что не исчезла и угроза насильственного правого экстремизма, а также на общую картину влияет и война России против Украины.
В Швеции, как и в соседней Дании, в последние месяцы произошло несколько публичных осквернений Корана, в том числе поджоги, которые вызвали возмущение и осуждение во многих мусульманских обществах.
Шведское правительство осудило осквернение мусульманских писаний, но настаивает на том, что свобода слова и собраний защищена Конституцией.
Швеция усилила пограничный контроль с 1 августа, и в связи с этим несколько западных стран пересмотрели свои рекомендации по поездкам туда.
МИД Эстонии также рекомендует тем, кто находится в Швеции или отправляется в эту страну, быть более внимательными и избегать мест массового скопления людей.