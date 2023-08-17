Швеция повышает уровень террористической угрозы, МИД Эстонии призывает к осторожности

Как сообщила глава Säpo Шарлотта фон Эссен, повышение уровня террористической угрозы не связано с каким-либо конкретным инцидентом или субъектом.

«Причиной такого решения является ухудшение ситуации в связи с угрозами нападения на Швецию», - сказала она.

На пресс-конференции руководитель Säpo упомянула об опасностях, которые таит в себе насильственный исламизм, добавив, что не исчезла и угроза насильственного правого экстремизма, а также на общую картину влияет и война России против Украины.

В Швеции, как и в соседней Дании, в последние месяцы произошло несколько публичных осквернений Корана, в том числе поджоги, которые вызвали возмущение и осуждение во многих мусульманских обществах.

Шведское правительство осудило осквернение мусульманских писаний, но настаивает на том, что свобода слова и собраний защищена Конституцией.

Швеция усилила пограничный контроль с 1 августа, и в связи с этим несколько западных стран пересмотрели свои рекомендации по поездкам туда.