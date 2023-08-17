Полиция просит помощи: пропал 62-летний Олави

Сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение о том, что Олави, которого в последний раз видели около полудня в среду, 16 августа, ушел из дома в селе Тупенурме Мухуской волости.

В поисках участвуют как квадроциклы, так и беспилотники, а район поиска контролируется вертолетом авиаотряда Департамента полиции и погранохраны.

Рост Олави около 180 сантиметров, он крупного телосложения и у него седые волосы. Он был одет в темно-синюю футболку, серые брюки до колен и теннисные туфли.