Полиция просит помощи: пропал 62-летний Олави

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 62-летнего Олави, пропавшего в волости Муху.
Сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение о том, что Олави, которого в последний раз видели около полудня в среду, 16 августа, ушел из дома в селе Тупенурме Мухуской волости.
В поисках участвуют как квадроциклы, так и беспилотники, а район поиска контролируется вертолетом авиаотряда Департамента полиции и погранохраны.
Рост Олави около 180 сантиметров, он крупного телосложения и у него седые волосы. Он был одет в темно-синюю футболку, серые брюки до колен и теннисные туфли.
Полиция просит всех, кто видел Олави или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или в полицию по номеру 5307 9817.