Пропавший 62-летний Олави найден

«Кроме того, мы поговорили с родственниками мужчины и жителями ферм в селе, но, к сожалению, найти мужчину не удалось. Около 19 часов вечера житель соседней фермы сообщил в Центр тревоги, что Олави появился во дворе его дома, - сказал Аулик.