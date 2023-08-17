Пропавший 62-летний Олави найден

Вчера утром в Центр тревоги поступило сообщение о том, что Олави, которого в последний раз видели около полудня в среду, 16 августа, ушел из дома в селе Тупенурме Мухуской волости. Вечером в полиции сообщили, что Олави найден.
«Кроме того, мы поговорили с родственниками мужчины и жителями ферм в селе, но, к сожалению, найти мужчину не удалось. Около 19 часов вечера житель соседней фермы сообщил в Центр тревоги, что Олави появился во дворе его дома, - сказал Аулик.
«Благодарю внимательного человека, который сразу сообщил нам, когда заметил Олави, и предложил помощь мужчине, пока не приехали полиция и скорая помощь», - добавил Аулик.