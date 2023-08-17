Виктор Морозов получит от ЭОК 4000 евро

Завоевавший золотую медаль в тройном прыжке Виктор Морозов получит премию в 4000 евро, а его тренер Петрос Куприяну будет премирован 2000 евро. Ставшая серебряной медалисткой в этой же дисциплине среди женщин Элизабет Пихела получит 2000 евро, а ее тренеры Грит Шайдеко и Отть-Эрик Калмус получат по 500 евро.

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа выразил удовлетворение в связи с тем, что эстонские легкоатлеты продолжают находиться на медальной волне. «Виктор и Элизабет уже являются многократными медалистами титульных соревнований, у которых есть отличное чувство больших турниров, а также умение совершать самые лучшие прыжки в самый важный момент. Желаю вам и на будущих соревнованиях счастья и удачи! Большое спасибо и вашим наставникам, которые помогают вам во имя побед и вас мотивируют», - подчеркнул в поздравлении Сыырумаа.