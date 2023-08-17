Виктор Морозов получит от ЭОК 4000 евро

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) принял решение выделить 9000 евро на премии спортсменам, завоевавшим медали юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике (U20) в Иерусалиме, а также их тренерам.
Завоевавший золотую медаль в тройном прыжке Виктор Морозов получит премию в 4000 евро, а его тренер Петрос Куприяну будет премирован 2000 евро. Ставшая серебряной медалисткой в этой же дисциплине среди женщин Элизабет Пихела получит 2000 евро, а ее тренеры Грит Шайдеко и Отть-Эрик Калмус получат по 500 евро.
Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа выразил удовлетворение в связи с тем, что эстонские легкоатлеты продолжают находиться на медальной волне. «Виктор и Элизабет уже являются многократными медалистами титульных соревнований, у которых есть отличное чувство больших турниров, а также умение совершать самые лучшие прыжки в самый важный момент. Желаю вам и на будущих соревнованиях счастья и удачи! Большое спасибо и вашим наставникам, которые помогают вам во имя побед и вас мотивируют», - подчеркнул в поздравлении Сыырумаа.
Размер премий за медали, выигранных на титульных соревнованиях, определяется в установленном исполнительным комитетом ЭОК порядке. За золотую медаль на юниорском чемпионате Европы спортсмену платят 4000 евро, за серебряную - 2000, за бронзовую - 1000 евро. Тренерам медалистов платят премии, составляющие половину от премии, выплачиваемой спортсмену.