Экономическая неопределенность снизила спрос на смартфоны

Согласно последней оценке Counterpoint Research, поставки смартфонов сократятся на шесть процентов по сравнению с прошлым годом и составят 1,15 млрд телефонов в 2023 году, что станет худшим показателем за десять лет.

В частности, продажи телефонов тормозит Китай, экономика которого борется со слабым внешним спросом, падением юаня и дефляцией.

«Азия является одной из основных причин спада, поскольку встречный ветер, обрушившийся на Китай, остановил там долгожданное восстановление экономики, - говорится в отчете аналитиков. - Потребители в Северной Америке также не решаются обновлять свои устройства, поскольку процентные ставки находятся на рекордно высоком уровне как в США, так и во всем мире».