Экономическая неопределенность снизила спрос на смартфоны

В этом году глобальные поставки смартфонов рискуют упасть до самого низкого уровня за десять лет, поскольку экономическая неопределенность оттолкнула потребителей от идеи обновления телефонных гаджетов, сообщает Bloomberg.
Согласно последней оценке Counterpoint Research, поставки смартфонов сократятся на шесть процентов по сравнению с прошлым годом и составят 1,15 млрд телефонов в 2023 году, что станет худшим показателем за десять лет.
В частности, продажи телефонов тормозит Китай, экономика которого борется со слабым внешним спросом, падением юаня и дефляцией.
«Азия является одной из основных причин спада, поскольку встречный ветер, обрушившийся на Китай, остановил там долгожданное восстановление экономики, - говорится в отчете аналитиков. - Потребители в Северной Америке также не решаются обновлять свои устройства, поскольку процентные ставки находятся на рекордно высоком уровне как в США, так и во всем мире».
Однако осенью ожидается, что компания Apple поддержит рынок смартфонов, выпустив новейшую версию телефона - iPhone 15.