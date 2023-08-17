Талибы запретили все политические партии в Афганистане

Радикальное исламистское движение «Талибан» запретило все политические партии в Афганистане, заявив, что их деятельность противоречит шариату. Министр юстиции в правительстве талибов Абдул Хаким Шараи в четверг, 17 августа, объявил о запрете на пресс-конференции в Кабуле.

«В стране нет шариатской основы для деятельности политических партий. Они не служат национальным интересам, и народ их не ценит», - утверждал Абдул Хаким Шараи.

Свыше 70 крупных и небольших политических партий были зарегистрированы в Минюсте Афганистана два года назад - до того, как талибы вернули себе контроль над страной.

Задержания журналистов и давление на СМИ

Между тем в Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) напомнили о задержании талибами журналистов в шести провинциях страны в минувшие десять дней. В миссии указали на обязанность властей уважать право на свободу выражения мнений.

В рейтинге свободы прессы, составленном организацией «Репортеры без границ», Афганистан занимает 152-е место из 180, «Талибан» назван «одним из самых больших врагов свободы прессы в мире».

Два года назад, 15 августа 2021 года, к власти в Афганистане пришло радикальное исламистское движение «Талибан». Талибы взяли всю страну под свой контроль в течение нескольких недель после вывода из нее Международных сил содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО.