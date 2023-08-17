Члены Нарвского горсобрания поддержали сохранение названий улиц с именами красноармейцев

Горсобранию были представлены два альтернативных законопроекта. Одним из них был законопроект, подготовленный городскими властями, который предусматривал преобразование семи неподходящих названий улиц. Было пять голосов за, восемь против и трое воздержавшихся.

Второй проект, представленный Ириной Янович, предусматривал сохранение названий улиц с именами четырех советских героев, воевавших в рядах Красной Армии. Соавтором этого проекта выступил юрист Александр Гамазин, утверждавший, что постановление министерства не основано на достоверном анализе, который позволил бы утверждать, что эти имена неуместны. По мнению Гамазина, Эстония не могла быть оккупирована в период с 1944 по 1991 год: он утверждает, что в противном случае не было бы речи ни о провозглашении суверенитета в 1988 году, ни о последующем провозглашении независимости.

Десять членов горсобрания высказались за сохранение наименований улиц, пять - против и двое - нейтрально.

В Нарвском горсобрании 32 члена, и большинство из них не присутствовали или не голосовали за этот законопроект.

Проект постановления министра регионального развития Мадиса Калласа о переименовании пяти улиц в Нарве в настоящее время обсуждается в государственной информационной системе законопроектов. Каллас подписал текст постановления 4 августа. Мнения будут собираться до 21 августа (включительно).

Уже объявлено, в том числе на сайте города Нарвы, что, согласно приказу министра, с 1 сентября пять улиц в приграничном городе будут переименованы. Улица Алексея Юханова будет переименована в улицу Вяйке-Раквере, улица Арсения Бастракова станет улицей Масина, улица Игоря Графова станет улицей Мадизе, улица Михаила Горбача станет улицей Сеэдри, а улица 26 Июля станет улицей Юули.

Нынешние названия этих улиц признаны не соответствующими истории и культуре Эстонии и не соответствующими требованиям Закона о географических названиях. Устранение этого противоречия входит в компетенцию Министерства регионального развития и сельского хозяйства, и за такое устройство отвечает региональный министр Мадис Каллас.