В Хааберсти пройдут киносеансы под открытым небом

В среду, 23 августа, в 21:00 состоится показ второго фильма трилогии «Аптекарь Мельхиор. Призрак». На следующий вечер, в четверг, 24 августа, в 21:00 можно будет посмотреть последний фильм трилогии «Аптекарь Мельхиор. Дочь Тимуки». Оба мероприятия бесплатные.

«Киносеансы под открытым небом, проходящие в амфитеатре, стали в нашем районе хорошей традицией, - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. - Традиционно на кинопоказах под открытым небом мы предлагаем зрителям для просмотра хорошие эстонские фильмы».