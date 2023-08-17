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В Хааберсти пройдут киносеансы под открытым небом

rus.postimees.ee
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Кино под открытым небом. Иллюстративное фото.
Кино под открытым небом. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

На следующей неделе, 23 и 24 августа, в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ состоятся традиционные киносеансы под открытым небом. Оба киносеанса начнутся в 21:00. Будут показаны два заключительных фильма из трилогии «Аптекарь Мельхиор».

В среду, 23 августа, в 21:00 состоится показ второго фильма трилогии «Аптекарь Мельхиор. Призрак». На следующий вечер, в четверг, 24 августа, в 21:00 можно будет посмотреть последний фильм трилогии «Аптекарь Мельхиор. Дочь Тимуки». Оба мероприятия бесплатные.

«Киносеансы под открытым небом, проходящие в амфитеатре, стали в нашем районе хорошей традицией, - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. - Традиционно на кинопоказах под открытым небом мы предлагаем зрителям для просмотра хорошие эстонские фильмы».

Предварительная регистрация на кино-вечера не требуется. Для удобства можно принести свой складной стул, и в случае дождя просьба использовать плащи, а не зонты. Основная часть амфитеатра вмещает 800 посетителей, и боковые крылья дополнительно могут вместить еще 250 человек. Фильмы на эстонском языке с русскими субтитрами. 

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