В Хааберсти пройдут киносеансы под открытым небом

На следующей неделе, 23 и 24 августа, в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ состоятся традиционные киносеансы под открытым небом. Оба киносеанса начнутся в 21:00. Будут показаны два заключительных фильма из трилогии «Аптекарь Мельхиор».
В среду, 23 августа, в 21:00 состоится показ второго фильма трилогии «Аптекарь Мельхиор. Призрак». На следующий вечер, в четверг, 24 августа, в 21:00 можно будет посмотреть последний фильм трилогии «Аптекарь Мельхиор. Дочь Тимуки». Оба мероприятия бесплатные.
«Киносеансы под открытым небом, проходящие в амфитеатре, стали в нашем районе хорошей традицией, - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. - Традиционно на кинопоказах под открытым небом мы предлагаем зрителям для просмотра хорошие эстонские фильмы».
Предварительная регистрация на кино-вечера не требуется. Для удобства можно принести свой складной стул, и в случае дождя просьба использовать плащи, а не зонты. Основная часть амфитеатра вмещает 800 посетителей, и боковые крылья дополнительно могут вместить еще 250 человек. Фильмы на эстонском языке с русскими субтитрами.