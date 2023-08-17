Российского ученого уволили из Вильнюсского университета: у него нашли статью, в которой отрицается оккупация стран Балтии

«Как ни абсурдно это звучит, танки входили в Ригу, Таллинн и недавно переданный Литве Вильнюс (до сентября 1939 года он был польским городом Вильно) с полного согласия местных правительств. Ни войска, ни население не оказали сколь-нибудь ощутимого сопротивления, многие радостно приветствовали Красную Армию, считая ее освободительницей от правой националистической диктатуры. - говорилось в статье. - Дальше были срежиссированные выборы и просьбы о вхождении в СССР, но, опять-таки, как ни нелепо это звучит, с формальной точки зрения свободы при Красной Армии стало больше, потому что до ее прихода никакие выборы не были предусмотрены вообще».