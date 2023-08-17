Вильнюсский университет объявил о расторжении трудового договора с российским ученым-библеистом, профессором Российской академии наук Андреем Десницким, пишет «Медуза».
Российского ученого уволили из Вильнюсского университета: у него нашли статью, в которой отрицается оккупация стран Балтии
Вильнюсский университет объявил о расторжении трудового договора с российским ученым-библеистом, профессором Российской академии наук Андреем Десницким.
Контракт с преподавателем будет расторгнут в августе, сообщил радио LRT декан филологического факультета университета, профессор Миндаугас Кветкаускас.
Как рассказал сам ученый, поводом к увольнению послужила статья «Советская Прибалтика: что это было?», которую он написал в 2012 году для портала «Правмир». В ней, в частности, отрицалась оккупация стран Балтии со стороны СССР.
«Как ни абсурдно это звучит, танки входили в Ригу, Таллинн и недавно переданный Литве Вильнюс (до сентября 1939 года он был польским городом Вильно) с полного согласия местных правительств. Ни войска, ни население не оказали сколь-нибудь ощутимого сопротивления, многие радостно приветствовали Красную Армию, считая ее освободительницей от правой националистической диктатуры. - говорилось в статье. - Дальше были срежиссированные выборы и просьбы о вхождении в СССР, но, опять-таки, как ни нелепо это звучит, с формальной точки зрения свободы при Красной Армии стало больше, потому что до ее прихода никакие выборы не были предусмотрены вообще».
Десницкий заявил, что спустя 11 лет видит ситуацию иначе и если бы писал на эту тему сейчас, то ограничился только одним предложением, которое есть в той статье: «Нет ни малейших сомнений в том, что присоединение было действительно насильственным и нарушало все мыслимые нормы международного права, и что репрессии действительно последовали».
Ученый отметил, что искренне сожалеет об этой статье и приносит за нее свои извинения. «Прошу судить обо мне не по отдельными высказываниям более чем десятилетней давности, а по тому, что я говорю и делаю сейчас. Захочет ли Литва по-прежнему давать мне кров над головой, решать литовским властям, а я благодарен и всегда буду благодарен этой прекрасной стране, своим коллегам и друзьям за все, что они мне дали», - заключил Десницкий.
Андрей Десницкий с 1994 года работал в Институте востоковедения РАН, а также выступал с публичными лекциями о Библии. В феврале 2022 года он подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением вторжения России в Украину. Осенью 2022 года ученый был принят на кафедру славистики Вильнюсского университета в должности старшего научного сотрудника. Латвийские СМИ также отмечают, что до аннексии Крыма Десницкий придерживался мнения, что полуостров должен отойти России, однако позже заявлял, что не поддерживает аннексию.