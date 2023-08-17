Солман: распространяющая слухи премьер-министр перешла все границы

Сегодня на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас заявила, что в 2018 году государство выделило фонду Pere Sihtkapital 30 миллионов евро. Однако в финансовых отчетах фонда такой суммы нет: премьер-министр ошиблась в фактах. В связи с этим бывший министр госуправления Рийна Солман написала обращение к Каллас, в котором заявляет, что премьер перешла все границы, распространяя ложную информацию.
Rus.Postimees публикует обращение Рийны Солман в полном объеме.
«Распространяющая слухи премьер-министр перешла все границы, предоставив совершенно ложную информацию о выделении 30 миллионов евро в фонд Pere Sihtkapital, которые никогда не выделялись правительством. Цифры вчера подробно осветили в спецкомиссиии по контролю за госбюджетом. Премьер-министра больше не волнуют цифры? Для создания Pere Sihtkapital предпредыдущее правительство публично выделило миллион организациям гражданского общества в сотый день рождения Эстонской Республики, потому что нормальные эстонские государственные правительства не могут вести себя иначе. Один и тридцать - это все же очень разные суммы.
Похоже, что некоторые однопартийцы премьер-министра, присутствовавшие на заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, где обсуждались финансовые показатели, не предоставили премьер-министру верной информации. Остановите премьер-министра, который не заботится о народе! Сколько можно позволять главе правительства продолжать распространять ложь о демографической политике? На сегодняшней пресс-конференции все министры пытались выжать из лимона последнюю каплю в низких политических целях.
Практика, когда на пресс-конференции выстреливают обвинениями, сама по себе уже превратилась в мелкую репрессивно-политическую карательную акцию. Манипуляции перед камерами - это попытка создать подходящие заголовки в СМИ и при этом избежать неудобных для власти тем. Выбирая, не моргнув глазом, очередную жертву, уже не осознаешь явных перегибов власти. Сидя на Тоомпеа, здравый смысл мог бы сохраниться хотя бы у советников, способных призвать к порядку ссорящихся и мстительных членов правительства. Правительство, опомнитесь!
Помимо правительственной пресс-конференции, советую журналистам следить за поведением государственных политиков в соцсетях и не забывать, какие скандалы сейчас нависают над головами правительственных политиков, словно тучи», - пишет Солман.