«Новости в 7» за 17 августа: помог проституке — в тюрьму, рукотворный рай для форели на реке Пуртсе, «остановки для насекомых» и бесплатные продукты стали доступнее

Сегодня в выпуске:

- Проституция в Эстонии не запрещена, каждая женщина вправе распоряжаться своим телом. Однако любое пособничество жрицам любви карается законом. Расскажем историю человека, получившего за это реальный тюремный срок.

- Коротко по стране: про удорожание ставок по жилищным кредитам, о нехватке доноров крови и опрос жителей Таллинна на тему кошения травы

- Реку Пуртсе в Ида-Вирумаа восстанавливают на деньги Евросоюза. Наша съёмочная группа узнала, какие работы еще предстоит завершить и когда рыбакам уже можно будет отправиться к ее берегам.

- Автобусные остановки с растущими на их крышах растениями можно с недавних увидеть пор в центре Таллинна. Какие именно травы «поселились» на крышах и чем они полезны для горожан - выясняла наш корреспондент

- Мировые новости: о нехватке воды в Стамбуле, легализации конопли в Германии, массовой эвакуации в Канаде и продолжении турне Мадонны

- В Таллинне расширена сеть «умных» шкафчиков для фудшеринга. Где они наодятся, какие продукты там можной найти и как можно внести свой вклад в сокращение продуктовых отходов - в сюжете нашей съёмочной группы